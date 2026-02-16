मुंबई-गोवा महामार्गावर दोन अपघात एकाचा मृत्यू तर एक गंभीर जखमी
मुंबई-गोवा महामार्गावर दोन अपघात
एकाचा मृत्यू, तर एक गंभीर जखमी
पेण, ता. १६ (वार्ताहर) : मुंबई-गोवा महामार्गावर गेल्या काही दिवसांपासून अपघातांची मालिका सुरू आहे. आज सकाळच्या सुमारास पिकअप आणि दुचाकी यांच्यात झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला, तर संध्याकाळच्या सुमारास एसटी आणि दुचाकीत झालेल्या अपघातात दुचाकीचालक गंभीर जखमी झाला. जखमी चालकाला उपचारासाठी पनवेल येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गावर आज सकाळी ११ च्या सुमारास फिर्यादी शिवदास पाटील वडिलांसमवेत दादरहून मुंबई-गोवा मार्गाने पेणकडे येत होते. त्या वेळी एका हॉटेलजवळ रस्त्यालगत पाटील यांचे वडील दुचाकीवरून उतरले असताना धोकादायकरीत्या लोखंडी पोल वाहून नेणाऱ्या टेम्पोमधील पोलची धडक लागून पाटील यांच्या वडिलांचा जागीच मृत्यू झाला, तर संध्याकाळच्या सुमारास पेणकडे येणाऱ्या एसटीची धडक दुचाकीस्वाराला लागल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला. या दोन्ही अपघातांची नोंद पेण पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून, पुढील तपास पोलिसांकडून केला जात आहे.
