महाशिवरात्री जत्रेत नियमांचा भंग
३६ हजारांचा दंड तर ५७२ पिपाण्या जप्त
उल्हासनगर, ता. १६ (बातमीदार) : महाशिवरात्रीनिमित्त उल्हासनगरमध्ये भरलेल्या भव्य जत्रेत अस्वच्छता करणाऱ्यांवर आणि ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्यांवर महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कारवाई केली आहे. स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १५७ जणांकडून एकूण ३६ हजार ७०० रुपयांचा दंड वसूल केला असून, ५७२ पिपाण्या जप्त करण्यात आल्या आहेत.
अंबरनाथच्या प्राचीन शिवमंदिर मार्गावर उल्हासनगरमधील कॅम्प नंबर ५ (कैलास कॉलनी) आणि कॅम्प नंबर ३ (हिराघाट) येथे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही महाशिवरात्रीची मोठी जत्रा भरली होती. या दोन्ही ठिकाणी हजारो भाविकांनी दर्शनासाठी आणि फिरण्यासाठी गर्दी केली होती. महापौर अश्विनी निकम यांनी जत्रा स्वच्छ ठेवण्याचे आवाहन नागरिकांना केले होते. आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या आदेशानुसार आणि अतिरिक्त आयुक्त किशोर गवस, उपायुक्त विशाखा मोटघरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य विभागाचे पथक प्रत्यक्ष मैदानात उतरले होते. आरोग्य निरीक्षक मनिष हिवरे, विनोद केणे आणि एकनाथ पवार यांच्या टीमने हिराघाट व कैलास कॉलनी परिसरात अस्वच्छता पसरवणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली.
कचऱ्याची तातडीने विल्हेवाट
जत्रेत प्रसादाचे द्रोण आणि इतर कचरा डस्टबिनमध्ये टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. सण संपल्यानंतर शहरभर पसरलेल्या तब्बल ३९० मॅट्रिक टन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे मोठे आव्हान पालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी यशस्वीपणे पेलले आहे. जत्रेमध्ये मोठ्या आवाजात पिपाण्या वाजवून ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्यांची संख्या मोठी असते. या आवाजामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन पालिकेने ५७२ पिपाण्या जप्त केल्या आहेत. पालिकेच्या या कारवाईचे शिस्तप्रिय नागरिकांकडून कौतुक होत आहे.
