भाजपच्या काळात मुंबईतील रस्त्यांना टिपू सुलतानचे नाव!
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टिपू सुलतान यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्यानंतर भाजपने हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे; मात्र भाजपच्या काळातच मुंबईतील रस्त्यांना टिपू सुलतान यांचे नाव दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे भाजप विरुद्ध काँग्रेस वाद आणखी पेटणार, अशी चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
भारतीय जनता पक्षाने २००१मध्ये टिपू सुलतान यांना ‘शेर-ए-म्हैसूर’ने गौरविले होते. त्यांच्या पराक्रमाच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ मुंबईतील प्रसिद्ध भवन्स कॉलेजजवळील मार्गास ‘शेर-ए-म्हैसूर टिपू सुलतान मार्ग’ असे नाव दिले होते. हे नामकरण करण्याचा प्रस्ताव भाजपने मांडून तो पास करून घेतला होता. २००१मध्ये के पश्चिम प्रभागातील भाजपचे नगरसेवक अरुण देव यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. २३ एप्रिल २००१ला भरलेल्या या सभेत शरद कांबळे, दक्षा पटेल, प्रिया पडवळ, डॉ. राम बारोट, जगन्नाथ कुलकर्णी, दिलीप पटेल, अनंत पालकर, गोपाळ शेट्टी, विठ्ठल खरटमोल, शिल्पा मिठबावकर, कामिनी भतिजा आदी नगरसेवक उपस्थित होते. दरम्यान, २६ जुलै २०१३ला एम पूर्व प्रभागातील बाजू प्रभू देशपांडे मार्गापासून सुरू होणाऱ्या नाल्यापर्यंत शिवाजीनगर मार्ग क्रमांक ४ यास शहीद टिपू सुलतान नाव देण्याबाबत मंजुरी देण्यात आली होती. या वेळी भाजपचे नगरसेवक विठ्ठल खरटमोल यांनी प्रस्ताव मांडल्याचे समोर आले आहे.
