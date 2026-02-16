पायाभूत सुविधांसह वाहतूक प्रकल्पांना गती
पायाभूत सुविधांसह वाहतूक प्रकल्पांना गती
एमएमआरडीएचा ४८ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : मुंबईसह एमएमआरमधील पायाभूत सुविधांसह वाहतूक प्रकल्पांना बळकटी देण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. एमएमआरडीएने सोमवारी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल ४८ हजार ०७२.५७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. मेट्रो, भुयारी मार्गिका, तिसरी मुंबई अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे मुंबईचा वेग वाढणार आहे. दरम्यान, २०१७-१८ नंतर प्रथमच एमएमआरडीएने शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
एमएमआर क्षेत्राचा कायापालट करतानाच वेगवान वाहतुकीच्या सुविधा निर्माण करणे, तिसऱ्या मुंबईची उभारणी करणे, या बाबी डोळ्यासमोर ठेवत आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी ४८ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प एमएमआरडीएचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केला. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केवळ महसूल-खर्चातील समतोलच नव्हे, तर संस्थात्मक शिस्त अधिक मजबूत झाल्याचे, महसूल उभारणीत सुधारणा झाल्याचे दिसत आहे.
-----
महसूल असा येणार
जमीन विक्री - १,१७८ कोटी
प्रकल्प संचालन महसूल - ४४२ कोटी
भूभाडे, व्याज - १,६६४ कोटी
सरकारी अनुदान, विकास हक्क हस्तांतरण - १,१८९ कोटी
नागरी परिवहन निधी - ६,३६८ कोटी
राज्य सरकारकडून कर्ज - ३,५२० कोटी
कर्ज - २३,७११ कोटी
एकूण - ४८,०७२ कोटी
-----
खर्च असा होणार
सामान्य प्रशासनावरील खर्च, कर्ज - ४११ कोटी
प्रकल्प देखभाल, संचलन - ७९६ कोटी
इसारा, अनामत रक्कम परतफेड - ४०१ कोटी
सर्वेक्षण, अभ्यास - २४६ कोटी
पायाभूत सुविधा प्रकल्प अनुदान - २४० कोटी
विकास प्रकल्प व योजना - ४२,०२६ कोटी
कर्ज परतफेड - ७०५ कोटी
कर्जाऊ रकमेवरील व्याज, इतर शुल्क - ३,२४७ कोटी
एकूण - ४८,०७२ कोटी
--------
प्रकल्पांसाठी ८७ टक्के तरतूद
अर्थसंकल्पात विकास प्रकल्प व योजनांसाठी एकूण खर्चाच्या ८७.४२ टक्के म्हणजेच ४२,०२६.१४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे भांडवली गुंतवणुकीच्या व्यापक अंमलबजावणीबाबत एमएमआरडीएची बांधिलकी अधोरेखित होते.
---
१७ लाख शिल्लक
आर्थिक वर्ष २०१७-१८ ते २०२६-२७ दरम्यान प्राधिकरणाला बहुतांश वर्षे तुटीच्या अर्थसंकल्पाचा सामना करावा लागला. काही वर्षांत तर तूट फारच मोठी होती; मात्र सातत्याने प्रयत्न केल्यानंतर अखेर २०२६-२७ मध्ये प्राधिकरणाने आर्थिक समतोल साधत १७ लाखांची शिल्लक नोंदवण्यात आली.
----
अर्थसंकल्पातील ८७ टक्के तरतूद थेट प्रकल्पांसाठी करण्यात आल्याने प्राधान्यक्रम स्पष्ट असलेला आणि जबाबदारीचे भान असलेले प्रशासन दिसून येते. ‘ग्रोथ हब’ संकल्पनेअंतर्गत एमएमआरडीएने नियोजित प्रादेशिक विस्ताराचा नवा मापदंड प्रस्थापित केला आहे.
- एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा एमएमआरडीएचे अध्यक्ष
----
एकीकडे वाहतूक जोडणी विस्तारत असताना, तिसऱ्या मुंबईच्या माध्यमातून विकासाचे विकेंद्रीकरण आणि प्रादेशिक शाश्वततेचे बळकटीकरणही करण्यात येत आहे. आर्थिक ताणाच्या टप्प्यातून आर्थिक स्थैर्याकडे संक्रमण होत असून, विकासाचा वेगही व्यापक पातळीवर कायम राखण्यात आला आहे.
- डाॅ. संजय मुखर्जी, आयुक्त, एमएमआरडीए
----------
मल्टि-रिंग रोड नेटवर्कवर भर
अटल सेतू ते मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग जोडणी - ६०३ कोटी
आनंद नगर ते साकेत उन्नत मार्ग - ८८०.१२ कोटी
ठाणे कोस्टल रोड (बाळकुम-गायमुख) - १,०२५.७७ कोटी
फाउंटन हॉटेल ते भाईंदर उन्नत मार्ग - ७५ कोटी
कल्याण रिंग रोड - ६०० कोटी
वरळी-शिवडी उन्नत कॉरिडॉर - ९३६ कोटी
विस्तारित मुंबई शहरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प - २,३६२ कोटी
मुंबई-वाढवण द्रुतगती मार्ग कॉरिडॉर (उत्तन-विरार सी लिंक) - २,००० कोटी
मुंबई ते समृद्धी महामार्ग (साकेत ते आमणे जोडरस्ता) - ५०० कोटी
पूर्व मुक्तमार्ग विस्तार (छेडा नगर, घाटकोपर ते ठाणे) - १,१०६ कोटी
कल्याण-मुरबाड ते बदलापूर रस्ता (वालधुनी नदीलगत उन्नत रस्ता) - २०० कोटी
गायमुख ते पायगाव खाडीपूल - ६८२ कोटी
कासारवडवली ते खारबाव खाडीपूल - ८४० कोटी
कोळशेत, ठाणे ते काल्हेर, भिवंडी खाडीपूल - १०५ कोटी
राष्ट्रीय महामार्ग-४ ते काटई नाका उन्नत रस्ता - ९०० कोटी
एकूण - १२,८१६ कोटी
-----
‘ग्रोथ हब’द्वारे एमएमआरला आकार
केएससी (कर्नाळा-साई-चिरनेर) नवी वसाहत - ४,००० कोटी
रायगड-पेण विकास केंद्र - ५०० कोटी
खारबाव एकात्मिक बिझनेस पार्क - १०० कोटी
----
मेट्रो प्रकल्पांसाठी १३, ८०० कोटींची तरतूद
मेट्रो २अ (डी. एन. नगर ते दहिसर) - ४५.१९ कोटी
मेट्रो २ब (डी. एन. नगर ते मंडाले) - १,२२४.६० कोटी
मेट्रो ४ (वडाळा ते कासारवडवली) - ३,६३०.७१ कोटी
मेट्रो ४अ मार्गिका (कासारवडवली ते गायमुख) - १७६.५४ कोटी
मेट्रो ५ (ठाणे-भिवंडी-कल्याण) - १,३०९.३० कोटी
मेट्रो ५अ (विस्तारित) (दुर्गाडी ते उल्हासनगर) - १८३.३५ कोटी
मेट्रो ६ (स्वामी समर्थ नगर-कांजूरमार्ग) - २,४०७.७८ कोटी
मेट्रो ७ (अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व) - २४.०५ कोटी
मेट्रो ९, ७अ (दहिसर ते मिरा-भाईंदर/अंधेरी- मुंबई विमानतळ) - १,१५१.८७ कोटी
मेट्रो १० (गायमुख ते मिरा रोड) - १०० कोटी
मेट्रो १२ (कल्याण ते तळोजा) - १,०५४.५४ कोटी
मेट्रो १३ (घोडबंदर ते विरार) - २०० कोटी
मेट्रो १४ (कांजूरमार्ग ते बदलापूर) - ५०० कोटी
मंडाले मेट्रो भवन - ४०३.३१ कोटी
मालवणी, मालाड व मंडाळे येथील कर्मचारी निवास - २४८.९१ कोटी
कल्याण-शिळफाटा जंक्शन ते राजनोली चौक, भिवंडी उड्डाणपूल - १५० कोटी
ट्रान्सपोर्ट स्टॅक : डिजिटल मोबिलिटी प्लॅटफॉर्म - २५ कोटी
मेट्रो नियोजन व मल्टि-मॉडेल एकत्रीकरण डिझाइन - ९१९.६३ कोटी
मेट्रो ७ उन्नत पादचारी पूल - ८४.१० कोटी
----
झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि गृहनिर्माण
माता रमाबाई आंबेडकर नगर एसआरए - ५५१.०० कोटी
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना - १५० कोटी
परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे - ३०.३३ कोटी
----
स्मारक उभारणी
इंदू मिल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक - ४०० कोटी
बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक (भाग १ व २) - १७१.५० कोटी
