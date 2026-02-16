नवी मुंबईत बनावट नोटांचे जाळे
नवी मुंबईत बनावट नोटांचे जाळे
उलवे परिसरातून एकाला अटक, ६१ बनावट नोटा जप्त
नवी मुंबई, ता. १६ (वार्ताहर) : उलवे नोडमधील बामणडोंगरी भागात ५०० रुपयांच्या बनावट नोटा चलनात आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका सराईत गुन्हेगाराला उलवे पोलिसांनी सोमवारी (ता. १६) अटक केली आहे. आसराऊल हक नाजिर शेख (४५) असे या आरोपीचे नाव असून, त्याच्याकडून ५०० रुपये दराच्या ६१ बनावट नोटा हस्तगत करण्यात आल्या आहेत. यामागे मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता पोलिसांकडून वर्तवण्यात आली आहे.
उलवेतील बामणडोंगरी गावात राहणाऱ्या एका व्यक्तीकडे बनावट नोटा असल्याचे तसेच तो त्या नोटा चलनात आणण्याच्या प्रयत्नात असल्याची गुप्त माहिती उलवे पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीनुसार, पोलिसांनी रविवारी (ता. १५) बामणडोंगरी गावातील आदेश म्हात्रे यांच्या चाळीत छापा टाकला. तेथे रहिवासी शेख याची झडती घेतली असता, त्याच्याकडे ५०० रुपयांच्या ६१ नोटा संशयास्पद आढळल्या. या नोटांची बारकाईने पाहणी केली असता त्या बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले. सदर सर्व ६१ बनावट नोटा एकाच सिरियल नंबरच्या असल्याचे तसेच या नोटांचा कागद सामान्य नोटांच्या तुलनेत जाड आणि वेगळ्या प्रतीचा असल्याचे आढळून आले. पोलिसांनी सदर आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे.
