भुईगाव किनाऱ्यावर मृत डॉल्फिन खळबळ
भुईगाव किनाऱ्यावर मृत डॉल्फिन आढळल्याने खळबळ
विरार, ता. १७ (बातमीदार)ः वसई पश्चिमेच्या भुईगाव समुद्रकिनाऱ्यावर चार फूट लांबीचा मृत डॉल्फिन आढळून आला आहे. कांदळवन वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जेसीबीच्या सहाय्याने खड्डा खणून त्या मृत डॉल्फिनला पुरण्यात आला.
वसई पश्चिमेच्या भागात भुईगाव समुद्रकिनारा आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीने हा किनारा प्रसिद्ध असल्याने मोठ्या संख्येने पर्यटक येतात. या भागात राहणारे नागरिक फेरफटका मारण्यासाठी येत असतात. अशाच काही नागरिकांना शनिवारी किनाऱ्यावर मृतावस्थेत डॉल्फिन आढळून आला. याबाबतची माहिती स्थानिकांनी कांदळवन विभाग तसेच वसई पोलिसांना दिली होती. माहिती मिळताच अधिकाऱ्यांनी पंचनामा केला. त्यानंतर मृत डॉल्फिनला किनाऱ्यावर जेसीबीच्या सहाय्याने खड्डा खणून पुरण्यात आले. या डॉल्फिनचा चार ते पाच दिवसांपूर्वी मृत्यू झाला असावा, असा अंदाज आहे. डॉल्फिनचे शरीर कुजलेल्या अवस्थेत होते. त्यामुळे हा नर किंवा मादी असल्याची ओळख झालेली नाही.
--------------------
मृत माशांच्या नोंदी
- वसई पश्चिमेच्या राजोडी समुद्रकिनाऱ्यावर जून २०२५ मध्ये मृत डॉल्फिन आढळून आला होता. सुमारे आठ फूट लांब, १२५ किलोग्रॅम वजनाचा होता. या मृत माशाला पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जेसीबीच्या सहाय्याने खड्डा खणून पुरण्यात आले.
- जून २०२४ अर्नाळा किल्ल्याच्या समुद्रकिनाऱ्यावर २५ फूट लांबीचा देवमासा आढळला होता. याशिवाय २०२१ मध्ये सुरूची समुद्रकिनाऱ्यावर १२ फूट लांबीचा देवमासा आढळला होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.