जिल्हा परिषद शाळेत आनंद मेळा
मोखाडा, ता. १७ (बातमीदार) ः मोखाडा तालुक्यातील सूर्यमाळ केंद्रशाळेअंतर्गत येणाऱ्या दुधगाव जिल्हा परिषद शाळेत बालआनंद मेळावा उत्साहात साजरा करण्यात आला. या मेळाव्यात परिसरातील विद्यार्थी, ग्रामस्थ, पाहुणे व महिला उपस्थित होत्या.
दुधगाव शाळेतील विद्यार्थ्यांनी रानातून आणलेला रानमेवा, इतर घरगुती खाद्यपदार्थांची विक्री करण्यात आली. या वेळी उपस्थित मान्यवरांनी भाज्या, खाद्यपदार्थ खरेदी करून विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढवले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पंचायत समितीचे माजी सभापती प्रदीप वाघ तर प्रमुख पाहुणे म्हणून भाजप मोखाडा तालुकाध्यक्ष मिलिंद झोले उपस्थित होते. दुपारी संगीत-खुर्ची, लिंबू-चमचा, जिलेबी स्पर्धांसह विविध खेळांचा विद्यार्थ्यांनी मनसोक्त आनंद लुटला. या कार्यक्रमाला गोमघर ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सुलोचना गारे, उपसरपंच भगवान झुगरे, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष जयराम दुधावडे, शाळेचे मुख्याध्यापक संतोष पाटील, ज्येष्ठ नागरिक राजू कदम, अमोल मोरे, शालेय कर्मचारी उपस्थित होते.
