महापौरपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेससमोर राष्ट्रवादीची गुगली
महापौर निवडणुकीत राष्ट्रवादीची ‘गुगली’
ऐनवेळी उपमहापौरपदाचा अर्ज भरलाच नाही!
भिवंडी, ता. १७ (वार्ताहर) : भिवंडी महापालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत दररोज नवनवीन राजकीय नाट्य समोर येत आहे. अत्यंत चुरशीच्या ठरणाऱ्या या निवडणुकीत आता राष्ट्रवादी काँग्रेसने (श.प.) ऐनवेळी माघार घेतल्याने काँग्रेससमोर मोठी अडचण निर्माण झाली असून, राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे.
१६ जानेवारी रोजी निकाल लागल्यापासून काँग्रेस (३०) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) (१२) असे एकूण ४२ नगरसेवक एकत्र असल्याचे सांगितले जात होते. या दोन्ही पक्षांनी मिळून ‘भिवंडी सेक्युलर फ्रंट’ची स्थापना केली होती. ठरलेल्या सूत्रानुसार, महापौरपद काँग्रेसला, तर उपमहापौरपद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (श.प.) वाट्याला जाणार असल्याचे निश्चित झाले होते; मात्र उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या क्षणी राष्ट्रवादीने आपली ‘गुगली’ टाकत एकही अर्ज दाखल केला नाही. यामुळे या निवडणुकीला आता पूर्णपणे वेगळे वळण लागले आहे.
काँग्रेसचे महापौरपदाचे उमेदवार तारिक मोमिन यांचा अर्ज दाखल करण्यासाठी काँग्रेस शहराध्यक्ष रशीद ताहीर, समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांच्यासह काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे अनेक नगरसेवक पालिका मुख्यालयात उपस्थित होते. या वेळी रशीद ताहीर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले होते की, महापौरपदासाठी काँग्रेसचे तारिक मोमिन, तर उपमहापौरपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (श.प.) इशा इमरान खान उमेदवार आहेत, परंतु सायंकाळी साडेपाच वाजता नगर सचिव विभागाने जेव्हा उमेदवारांची अधिकृत यादी जाहीर केली, तेव्हा त्यात राष्ट्रवादीच्या कोणत्याही उमेदवाराचे नाव नव्हते. यामुळे उपस्थित सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आणि राजकीय गोटात शंकेची पाल चुकचुकली. दरम्यान, या धक्कादायक भूमिकेबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) पक्षाच्या प्रमुखांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तो होऊ शकला नाही. त्यामुळे त्यांची अधिकृत बाजू अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
राष्ट्रवादीचा जुनाच ‘इतिहास’
काँग्रेसला अशा प्रकारे पेचात पकडण्याची राष्ट्रवादीची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी भिवंडी पूर्व विधानसभा क्षेत्रात काँग्रेसचे ‘एबी फॉर्म’ वाटप आमदार रईस शेख यांच्या माध्यमातून झाले होते. त्या वेळी प्रभाग क्रमांक २ आणि ४ मध्ये काँग्रेसचे फॉर्म उपलब्ध असतानाही, माजी उपमहापौर इमरान खान यांच्या मार्गदर्शनाखाली उमेदवारांनी काँग्रेसचे फॉर्म बाजूला सारून राष्ट्रवादीचे फॉर्म भरले होते. याच प्रभागांमधून राष्ट्रवादीचे १२ सदस्य निवडून आले आहेत. आता पुन्हा एकदा ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादीने हीच रणनीती वापरल्याने चर्चांना उधाण आले आहे.
कोणार्क विकास आघाडीचा मार्ग सुकर?
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या धक्कातंत्रामुळे काँग्रेसची गणिते बिघडली आहेत. राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी अर्ज भरताना मुख्यालयात हजर असूनही त्यांनी अर्ज का भरला नाही, याचे रहस्य अद्याप गुलदस्त्यात आहे. मात्र, या सर्व घडामोडींमुळे कोणार्क विकास आघाडीचे विलास पाटील यांचे विजयाचे समीकरण अधिक सोपे झाल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे.
ठरल्याप्रमाणे दोन्ही पदांसाठी अर्ज दाखल होणे अपेक्षित होते. मात्र, काहीतरी गडबड नक्कीच झाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतरच मी सविस्तर बोलेन.
- रशीद ताहीर मोमिन (अध्यक्ष, काँग्रेस तथा मुख्य निमंत्रक, भिवंडी सेक्युलर फ्रंट)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.