वाकडाई देवीच्या पालखी सोहळ्यात माणगांव भक्तिमय

वाकडाई देवीच्या पालखी सोहळ्यात माणगाव भक्तिमय
माणगाव (वार्ताहर) : समस्त माणगावचे ग्रामदैवत श्री आई वाकडाई देवी मंदिर जीर्णोद्धाराच्या तिसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त उतेखोलगाव व उतेखोलवाडी ग्रामस्थांच्या वतीने श्री वाकडाई देवीचा भव्य पालखी सोहळा शनिवारी मोठ्या उत्साहात पार पडला. सकाळी ७ वाजता समिधा राजेश काळे दाम्पत्याला अभिषेकाचा मान मिळाला. त्यानंतर कचेरी रोड मार्गे निघालेली पालखी पोलिस ठाण्यात पोहोचताच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक निवृत्ती बोऱ्हाडे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनी मानवंदना दिली. पुढे साई मंदिर, उतेखोलवाडी हनुमान मंदिर, वाकडाई नगर मार्गे पालखीने मंदिराकडे पुनःप्रस्थान केले.
डीजे व खालुबाज्यांच्या गजरात “आई वाकडाई माते की जय”च्या घोषणांनी परिसर दुमदुमला होता. पुरुषांनी उत्सवाचे झब्बे-टी-शर्ट व ‘वाकडाई देवी प्रसन्न’ लोगोच्या टोप्या, तर महिलांनी एकसारख्या साड्या परिधान केल्याने मिरवणुकीला विशेष आकर्षण लाभले. मार्गात ठिकठिकाणी महिलांनी आरती व ओटी भरून देवीचे दर्शन घेतले. होळीच्या माळावर महाआरतीनंतर भाविकांना प्रसादाचे वाटप करण्यात आले.
यंदाच्या उत्सवासाठी अध्यक्ष सुधाकर पालकर, कार्याध्यक्ष प्रवीण मोने, उपाध्यक्ष राजू सोंडकर व दिपक मढवी, खजिनदार विजय मुंढे, सहखजिनदार प्रकाश मोरे, सचिव समीर जाधव, सहसचिव सागर मुंढे यांच्यासह रमेश मढवी, रुपेश मुंढे, विश्वजीत जाधव, धनेश बुटे, नरेश चव्हाण, शेखर पालकर, अतिश भोरडे, रवींद्र डवले, राकेश मढवी, राजू मुंढे, हरी तातोडे, दीपक पवार, रुपेश बोडेरे, राजेंद्र काळे, गणेश जोरकर, रोशन मुरकर, रोहन मढवी, सुनील खराडे, अविनाश पाटील, अरुण काळे, अच्युत मुंढे, राकेश जाधव तसेच सल्लागार अनंत थळकर, आत्माराम जाधव, रामचंद्र मुंढे, शांताराम बुटे, भारतानंद गुरव, राहुल पाकेरे, नारायण मुंढे, गजानन मढवी, दत्ताराम उभारे, शांताराम जठार, सदानंद काळे, सुनील बुटे आणि महिला मंडळ-ग्रामस्थांनी विशेष परिश्रम घेतले.
पोलिसांची मानवंदना ठरली आकर्षणाचे केंद्र
पालखी पोलिस ठाण्यात पोहोचल्यावर दिलेली शिस्तबद्ध मानवंदना हा सोहळ्याचा विशेष ठळक भाग ठरला. धार्मिक परंपरा आणि शासकीय यंत्रणा यांचा सुंदर संगम या वेळी पाहायला मिळाला. पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी पालखीचे दर्शन घेऊन देवीला अभिवादन केले, तर उपस्थित भाविकांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात या स्वागताला प्रतिसाद दिला. या प्रसंगामुळे उत्सवाला दिमाख प्राप्त झाला आणि गावातील ऐक्य व श्रद्धेचे दर्शन घडले.
उतेखोलगाव व वाडी येथील गावकीच्या वतिने आयोजित श्री वाकडाई देवीचा भव्य पालखी महोत्सव सोहळा संपन्न झाला.
