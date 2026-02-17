वैश्य समाजाची महिला सहल दापोलीकडे रवाना
सरळगाव, ता. १७ (बातमीदार) : ठाणे, पालघर जिल्हा महाराष्ट्र वैश्य समाज संघाच्या वतीने वार्षिक महिला सहल सोमवारी दापोलीकडे रवाना झाली आहे. याबाबतची माहिती वैश्य समाजाचे अध्यक्ष नीलेश गंध्ये यांनी दिली. शहापूर येथे नगरसेविका मिताली भोपतराव आणि मंगला गुजरे यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून सहलीला सुरुवात करण्यात आली.
५० वर्षांपासून महिला सहलीची परंपरा अखंडपणे सुरू ठेवण्यात येत असल्याने वैश्य समाजातील पदाधिकाऱ्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. महिला सहल असल्याने नियोजनाची संपूर्ण जबाबदारी महिला पदाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहे. महिला प्रतिनिधी पूजा काबाडी, उपप्रतिनिधी मयूरी तोंडलीकर, सांस्कृतिक समिती सभापती नाजुका गुजरे आणि महेश सिगांसणे यांनी नियोजनाची धुरा सांभाळली आहे. सहलीदरम्यान कोणतीही तांत्रिक अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी नीलेश गंध्ये, समन्वय समिती प्रमुख दिलीप भोपतराव, उपाध्यक्ष प्रितेश जगे, नीलेश कोंडलेकर, विश्वस्त प्रमुख सावित्री आंबवणे, विश्वस्त दिलीप पातकर, रूपेश पुन्यार्थी, सुशील पातकर, सल्लागार रोमा अळशी, नंदकिशोर मलबारी, अमित चौधरी तसेच सहचिटणीस पंकज जगे आदींचे सहकार्य लाभले आहे. या सहलीत एकूण १६२ महिला सहभागी झाल्या आहेत. ५० वर्षांच्या परंपरेत प्रथमच एसी बसची व्यवस्था करण्यात आल्याने सहभागी महिलांनी समितीचे विशेष कौतुक केले. कल्याण येथून सोमवारी रात्री १० वाजता गणेश दर्शन घेऊन महिला सहल दापोलीकडे रवाना झाली.
