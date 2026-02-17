उल्हास नदीकाठी उघड्यावर शौच
बदलापूर, ता. १७ (बातमीदार) : बदलापूर पश्चिमेकडून वाहणारी आणि शहराला पाणीपुरवठा करणारी उल्हास नदी सध्या उघड्यावर शौच करणाऱ्या नागरिकांमुळे प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडल्याचे चित्र आहे. दररोज सकाळी नऊ ते साडेनऊ वाजेपर्यंत नदीकाठ व चौपाटी परिसरात काही पुरुष उघड्यावर शौच करताना दिसत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे.
देशभरात स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत गावे व शहरे हागणदारीमुक्त होत असताना बदलापूरमध्ये मात्र ही समस्या कायम असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. सकाळच्या वेळी याच परिसरात पुरुष, महिला व ज्येष्ठ नागरिक फेरफटका, व्यायामासाठी येत असतात. मात्र, उघड्यावर शौचाच्या प्रकारामुळे त्यांना अस्वच्छ व लज्जास्पद परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर कुळगाव बदलापूर नगरपालिका प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. पालिकेकडून नदीकाठ स्वच्छता मोहीम राबवली जात असली, तरी नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई होत नसल्याची टीका केली जात आहे.
नियमित गस्त, सीसीटीव्ही निरीक्षण, दंड आकारणी आणि व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. अन्यथा, नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
कारवाई करणार
पालिकेच्या स्वच्छता विभागाच्या अधिकारी श्रेया शिरवटकर यांच्याकडे याबाबत विचारणा केली असता, सकाळच्या वेळेत नदीकाठावर स्वच्छता पथक तैनात केले जाईल. उघड्यावर शौच करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले
स्वच्छ बदलापूर करण्याच्या मोहिमेच्या दृष्टिकोनातून समोर येणारी ही बाब अत्यंत वाईट आहे. या संदर्भात पालिकेच्या संबंधित विभागाची बैठक घेऊन, उल्हास नदीकाठ अस्वच्छ करणाऱ्या नागरिकांवर कठोर कारवाई करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येतील. उल्हास नदी काठावरील स्वच्छता आणि सौंदर्य अबाधित ठेवण्यासंदर्भात पालिका प्रशासन निश्चितच ठोस कारवाई करेल.
- रुचिता घोरपडे, नगराध्यक्षा
ही अतिशय गंभीर बाब आहे. पालिका प्रशासन नेहमीच स्वच्छतेबाबत आग्रही राहिली आहे. यासंदर्भात पालिका प्रशासन वेगवेगळी मोहीम राबवत असताना बेजबाबदार नागरिक असे वागत असतील, तर स्वच्छता विभागातील कर्मचारी तैनात करण्यात येईल. ते अशा नागरिकांवर कारवाई करतील.
- मारुती गायकवाड, मुख्याधिकारी
