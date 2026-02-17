तरुण वैज्ञानिकांसाठी इस्रो कटिबद्ध
तरुण वैज्ञानिकांसाठी इस्रो कटिबद्ध
पालघरमध्ये वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एस. व्यास यांचे प्रतिपादन
पालघर, ता. १७ ः ग्रामीण भागात वैज्ञानिक बनू पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक योगदान देण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन इस्रोच्या अंतराळ केंद्राचे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सर्वेश्वरन व्यास यांनी पालघरमध्ये केले. यावेळी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक बनण्याचे चांगले गुण असून, अशा विद्यार्थ्याना देशाच्या भविष्याचे भागीदार करण्यासाठी इस्रो कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
पालघरच्या सेंट जॉन कॉलेजमध्ये सुरू झालेल्या अंतराळ प्रदर्शनाच्या निमित्ताने ग्रामीण विद्यार्थ्याना अंतराळ क्षेत्रात येण्याचे आवाहन व्यास यांनी अंतराळ प्रदर्शनानिमित्त आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत सोमवारी केले. जागतिक पातळीवर भारताच्या अंतराळ मोहिमा भारताचे महत्त्व अधोरेखित करते. भारतातील तरुण वैज्ञानिकांचे बळ मोहिमांना लाभले आहे. समूहकार्याने या मोहीम यशस्वी होत असून, देश अंतराळात आपले पाय भक्कमपणे रोवत आहे. अंतराळ ही केवळ मोहीम नसून देशसेवेची चांगली संधी आहे. त्यामुळे इस्रोच्या माध्यमातून महाविद्यालये स्तरावर इस्रो अशी प्रदर्शनी आयोजित करून या क्षेत्रात संधी म्हणून पाहण्याची पर्वणी उपलब्ध करून देत आहोत. अंतराळ मोहिमांच्या थरारक, संघर्षमय आणि यशस्वी मोहिमा पाहून तरुण या क्षेत्राकडे आकर्षित होऊन स्वतःला देशसेवेसाठी वैज्ञानिक म्हणून समर्पित करण्याची भावना निर्माण व्हावी, यासाठी विविध उपक्रम राबवत असल्याचेही व्यास यांनी सांगितले. या वेळी त्यांच्यासह वैज्ञानिक विज्ञान समन्वयक दिशा दवे, सेंट जॉनचे संचालक अल्बर्ट डिसोझा, सचिव एलविन डिसोझा, प्राचार्य डॉ. कमल शाह, शैक्षणिक संचालक डॉ. सविता तुवरो आदी उपस्थित होते.
------------------------------------
‘गगनयान’ची माहिती
या प्रदर्शनात इस्रोच्या विविध उपग्रहांच्या प्रतिकृती, शक्तिशाली प्रक्षेपक वाहनांची माहिती, चंद्रयान, मंगलयान आणि भारताची पहिली मानवयुक्त अंतराळ मोहीम ‘गगनयान’ यांची सविस्तर माहिती देण्यात येणार आहे. यासह अंतराळ विज्ञानावर आधारित तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.