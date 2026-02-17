ठाण्याच्या वागळेत स्लॅब कोसळून तिघे जखमी
ठाण्याच्या वागळे इस्टेट येथे स्लॅब कोसळून तिघे जखमी
एकाची प्रकृती चिंताजनक, इमारत केली रिकामी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ : ठाण्याच्या वागळे इस्टेटमधील सुमारे ३५ वर्ष जुन्या नूतन नीलम अपार्टमेंटच्या पाचव्या मजल्यावरील एका रूमचे छत थेट चौथ्या मजल्यावरील रूमवर कोसळल्याने मोठी दुर्घटना घडली आहे. यामध्ये तिघे जण जखमी झाले असून, एकाची प्रकृती चिंताजनक आहे. जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. या घटनेनंतर ती इमारत तातडीने पूर्णतः रिकामी करण्यात आली असून, ती सील करण्यात आली आहे.
मंगळवारी (ता. १७) पहाटे ३ वाजेच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. शांतीनगर परिसरात नूतन नीलम अपार्टमेंटमधील पाचव्या मजल्यावरील गजेंद्र प्रसाद यांच्या रूम नंबर ५०१ चे छत चौथ्या मजल्यावरील यादव यांच्या रूम नंबर ४०२ वर कोसळले. घटनेची माहिती मिळताच ठाणे महापालिका अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आणि पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन बचावकार्य सुरू केले. यात गजेंद्र प्रसाद, प्रिन्स यादव आणि प्रदीप यादव अनावे आहेत. जखमींना असे तिघे जण जखमी झाले आहेत. त्यांना गंगुबाई संभाजी शिंदे रुग्णालयामध्ये उपचाराकरिता दाखल करण्यात आले, तर प्रदीप यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना मुंबईतील खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे.
ही इमारत सी२बी प्रवर्गातील
नूतन नीलम अपार्टमेंट या इमारतीचे बांधकाम हे ३० ते ३५ वर्षे जुने आहे. तसेच ती सी २ बी प्रवर्गातील असून, त्या इमारतीत २६ रूम आहेत. या घटनेनंतर ए आणि बी विंग सुरक्षेच्या दृष्टीने रिकाम्या करून त्या राहिवाशांची तात्पुरती व्यवस्था पालिकेच्या शाळा क्रमांक ३८ मध्ये करण्यात आली आहे, तर उर्वरित बांधकाम धोकादायक स्थितीत असल्याने त्या इमारतीच्या दोन्ही विंग पूर्णपणे सीलबंद करण्यात आली असून, पुढील कार्यवाही ठामपा बांधकाम विभागाकडून करण्यात येत आहे, असे आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.