श्वानाच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या सहा वर्षीय बालकावर जोखमीची शस्त्रक्रिया
श्वानाच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी सहावर्षीय बालकाला जीवदान
जिल्हा सामान्य रुग्णालयात जोखमीची शस्त्रक्रिया यशस्वी
ठाणे शहर, ता. १७ (बातमीदार) ः श्वानाच्या हल्ल्यात गंभीररीत्या जखमी झालेल्या सहावर्षीय बालकावर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात यशस्वी शस्त्रक्रिया झाली आहे. डोके आणि चेहऱ्याचे लचके घेतलेल्या अवस्थेत बालकाला उपचारासाठी रुग्णालयात आणले होते. येथील डॉक्टरांनी तत्काळ त्याच्यावर अवघड शस्त्रक्रिया करून त्याचा जीव वाचावाला. सिद्धार्थ वाघ असे बालकाचे नाव आहे.
शहापुरातील खारवली गावात राहणारा सिद्धार्थ अंगणात खेळत होता. खेळताना चेंडू आणायला गेल्यावर श्वानाने त्याच्यावर हल्ला केला. श्वानाने त्याच्या डोके आणि चेहऱ्यावर मोठे चावे घेतले. रक्तबंबाळ अवस्थेत त्याला जवळच्या रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी त्याला ठाणे येथील विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य रुग्णालयात घेऊन जाण्यास सांगितले. सामान्य रुग्णालयात दाखल होताच आपत्कालीन विभागातील वैद्यकीय पथकाने त्याच्यावर तातडीने उपचार सुरू केले. डोक्यावरील खोल जखमा, चेहऱ्यावरील गंभीर दुखापत आणि मोठ्या प्रमाणातील रक्तस्राव झाल्याने बालकाची स्थिती गंभीर झाली होती. प्रसंगावधान राखत जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. धीरज महांगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बालकावर गुरुवारी (ता. १२) शस्त्रक्रिया करण्यात आली. आता बालकाची प्रकृती हळूहळू सुधारत असल्याची माहिती देण्यात आली. ही शस्त्रक्रिया करण्यासाठी वरिष्ठ सर्जन डॉ. निशिकांत रोकडे, प्लॅस्टिक सर्जन डॉ. अभिषेक धाकड, डॉ. प्रियंका महांगडे, डॉ. ओमकार भोसले, डॉ. सुशील दुबे आदींनी परिश्रम घेतले.
बालकाची स्थिती गंभीर होती, मात्र योग्य वेळी उपचार सुरू केल्याने परिस्थिती नियंत्रणात आणू शकलो. सध्या त्याची प्रकृती सुधारत आहे. एक वर्ष त्याच्यावर औषधोपचार सुरू ठेवणार आहोत.
- डॉ. अभिषेक धाकड, प्लॅस्टिक सर्जन, सामान्य रुग्णालय, ठाणे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.