तवा आश्रमशाळा वादाच्या भोवऱ्यात
विद्यार्थ्यांवरील मारहाणीप्रकरणी प्रशासनाची कार्यवाही
कासा, ता. १७ (बातमीदार)ः डहाणू तालुक्यातील तवा आश्रमशाळेत विडी पिण्याच्या संशयावरून आदिवासी विद्यार्थ्यांना अमानुष मारहाण करून दोन दिवस उपाशी ठेवल्याचा प्रकार घडला होता. या प्रकरणात प्रशासनाने कार्यवाही सुरू केल्याने प्रस्तावित आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय यांच्या वतीने संबंधित शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच प्रकरणाची चौकशी सुरू असून, दोषी आढळल्यास तत्काळ कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे प्रकल्प अधिकारी विशाल खत्री यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे लाल बावटा पक्षाने आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात लाल बावटा पक्षाने प्रकल्प कार्यालयात निवेदन देताना संबंधित शिक्षकांवर गुन्हा दाखल करून निलंबित करणे, विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय उपचार, समुपदेशन देणे, स्वतंत्र चौकशी समिती, निरीक्षक मंडळ स्थापन करणे तसेच ४८ तासांत चौकशीची मागणी केली होती.
या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेण्यात आली आहे. स्वतंत्र चौकशी समिती गठित करण्यात आली आहे.
- विशाल खत्री, प्रांत अधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी (एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, डहाणू)
मुलांना मारहाण करणे, हे चुकीचे वर्तन आहे. अशा वेळी पालकांना बोलावून समज देणे आवश्यक होते.
- प्रल्हाद कानडे, वसतिगृह अधीक्षक, तवा आश्रमशाळा
