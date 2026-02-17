श्वान निर्बीजीकरण केंद्राविरोधात ठाकरे गट आक्रमक
भिवंडी, ता. १७ (वार्ताहर) : भिवंडी महापालिकेकडून सुरू केलेल्या श्वान निर्बीजीकरण केंद्रात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार व हलगर्जी होत असल्याचा दावा मनोज गगे यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी पालिका आयुक्त तसेच पोलिस उपायुक्त यांना निवेदन सादर केले आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख मनोज गगे यांनी दिलेल्या निवेदनात श्वान निर्बीजीकरण केंद्रात आणल्या जाणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांची योग्य प्रकारे निगा, स्वच्छता व देखभाल केली जात नसल्याचे नमूद केले आहे. तसेच त्यांच्या खाण्या-पिण्याचीही आबाळ होत असल्याचा आरोपही केला आहे. निर्बीजीकरण शस्त्रक्रियेनंतर संबंधित श्वानांवर आवश्यक उपचार केले जात नसून, ज्या परिसरातून त्यांना पकडून आणले जाते तेथे परत सोडण्याऐवजी इतरत्र सोडले जातात. यामुळे श्वानांमध्ये मानसिक अस्वस्थता निर्माण होऊन शहरात श्वानदंशाच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचेही नमूद केले आहे. पालिकेने हे निर्बीजीकरण केंद्र तत्काळ बंद करून संबंधित ठेकेदार तसेच सार्वजनिक स्वच्छता विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी मनोज गगे यांनी केली आहे.
