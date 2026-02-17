जगदुशा नगरमधील फुटपाथ व रस्ते पाण्याने स्वच्छ
सकाळचा इम्पॅक्ट : जगदुशा नगरमधील फुटपाथ व रस्ते स्वच्छ
धुळीच्या त्रासातून विद्यार्थी व पालकांची सुटका
घाटकोपर, ता. १७ (बातमीदार) : जगदुशा नगर परिसरात सुरू असलेल्या रस्ते, फुटपाथ तसेच नव्या इमारतींच्या बांधकामामुळे मोठ्या प्रमाणात धूळ निर्माण झाली होती. परिणामी नागरिक, विशेषतः शाळकरी विद्यार्थ्यांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधणारी बातमी दैनिक ‘सकाळ’मध्ये प्रकाशित होताच, प्रशासनाने त्याबाबत तातडीने दखल घेतली आहे.
सहाय्यक आयुक्त गजानन बेल्लाळे तसेच प्रभाग १२६ च्या नगरसेविका डॉ. अर्चना भालेराव यांच्या पुढाकाराने उत्तर मुंबईकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत फुटपाथवर साचलेली माती हटविण्यात आली व फुटपाथ मोकळा करण्यात आला. मात्र, माती उचलल्यानंतरही रस्ता व फुटपाथवर धुळीचा थर साचलेलाच असल्याने शाळा सुरू होण्याच्या व सुटण्याच्या वेळेत विद्यार्थ्यांच्या ये-जा दरम्यान धूळ हवेत उडत होती. नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ही बाब गांभीर्याने लक्षात घेऊन प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. त्यानुसार मंगळवारी (ता. १७) सकाळी ११ वाजता जगदुशा नगर येथील धुळीने माखलेले फुटपाथ व रस्ते पाण्याने धुऊन स्वच्छ करण्यात आले. या तातडीच्या कारवाईमुळे विद्यार्थी व पालकांना दिलासा मिळाला असून, परिसरातील नागरिकांनी प्रशासनाचे आभार व्यक्त केले आहेत.
