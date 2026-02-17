काळूधरणाला विरोध कायम
मुरबाड, ता. १७ (बातमीदार) : तालुक्यातील काळू नदीवर प्रस्तावित काळू धरण प्रकल्पाला बाधित ग्रामस्थांनी पुन्हा एकदा ठाम विरोध दर्शविला आहे. प्रकल्पग्रस्त १९ गावांतील नागरिकांचा मेळावा रविवारी चासोळे येथे घेण्यात आला होता. या मेळाव्यात उपस्थित ग्रामस्थांनी हात उंचावून धरणविरोधी ठराव एकमताने मंजूर केला.
मुंबई व ठाणे शहरांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी काळू व ज्वलंद नद्यांच्या संगमावर धरण उभारण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी प्रशासकीय हालचाली सुरू असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, प्रस्तावित धरणामुळे बाधित होणारी गावे अनुसूचित क्षेत्रात येत असल्याने तेथील ग्रामसभेची पूर्वसंमती कायद्यानुसार आवश्यक आहे. त्यानुसार २५ फेब्रुवारीपासून बाधित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभा होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नेत्यांनी नागरिकांचा मेळावा घेऊन धरणविरोधी भूमिका स्पष्ट केली.
शाई धरण विरोधी संघर्ष समितीचे ॲड. प्रशांत सरखोत यांनी सर्वांनी एकत्र येऊन जल, जंगल आणि जमीन वाचविण्यासाठी लढा देण्याचे आवाहन केले. ग्रामसभांनी धरणविरोधी ठराव मंजूर करूनही शासन नागरिकांची उपेक्षा करत असल्याचा आरोप प्रवीण देशमुख यांनी केला. विलास देशमुख, किसन आलम, नंदू राऊत, दशरथ देशमुख, शशिकांत देशमुख, अरुण राऊत, श्रीकांत देशमुख, पांडुरंग खडके, शकील शेख आदींनी धरणाला कडाडून विरोध केला.
मेळाव्याला काळू धरण विरोधी संघर्ष समितीचे नेते पोपटराव देशमुख, ॲड. अशोक फनाडे, ज्येष्ठ नेते हरिभाऊ राऊत यांच्यासह परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आंदोलनाचा इशारा
श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या नेत्या इंदवी तुळपुळे यांनी केंद्र सरकारने घातलेल्या ३४ अटींची पूर्तता न करता धनदांडग्यांच्या फायद्यासाठी सरकार धरणाचा अट्टाहास करत असल्याचा आरोप केला. गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
मुरबाड : तालुक्यातील चासोळे येथे काळू धरणविरोधी सभेला ग्रामस्थ उपस्थित होते.
