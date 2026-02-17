पाळीव प्राण्यांसाठी अंत्यसंस्कारसाठी स्मशानभूमी
खारघर, ता. १७ (बातमीदार) : खारघर परिसरातील पाळीव प्राण्यांवर अंत्यसंस्कारसाठी पनवेल महापालिकेकडून स्मशानभूमी उभारण्यात येणार आहे. यासाठी सुमारे चार कोटी रुपये खर्च करून महापालिकेने खारघरमध्ये स्मशानभूमीसाठी निविदा काढली आहे. त्यामुळे प्राणीप्रेमींकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
खारघर शहरात कुत्रे, मांजर यासारखे पाळीव प्राण्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. अनेक घरांमध्ये या प्राण्यांचे स्थान घरातील सदस्याइतकेच महत्त्वाचे आहे, परंतु आजार, अपघात किंवा वयोमानामुळे या प्राण्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी परिसरात प्राण्यांची स्मशानभूमी नसल्याने अनेकांची अडचण होत होती. त्यामुळे मुक्या प्राण्यांसाठी एक स्वतंत्र स्मशानभूमी असावी, अशी मागणी नगरसेवक प्रवीण पाटील यासाठी पालिकेकडे पत्रव्यवहार करून केली होती. महापालिकेने खारघर सेक्टर १४ मधील भूखंड १३ येथे ४०२.८८ चौरस मीटर जागेवर प्राण्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी चार कोटी सहा लाख रुपये खर्च करून गॅस शवदाहिनी असलेली स्मशानभूमी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मृत प्राण्यांच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी जागा नसल्याने अनेकवेळा नागरिक मोकळ्या जागेवर त्यांना टाकून देत असत. त्यामुळे दुर्गंधीसह रोगराई पसरण्याची शक्यता आहे. प्रवीण पाटील यांच्या प्रयत्नामुळे खारघरमधील या दफनभूमीत प्राण्यांचे सन्मानपूर्वक अंत्यविधी करता येणार असल्यामुळे प्राणीप्रेमी समाधान व्यक्त करीत आहेत.
सन्मानपूर्वक अंत्यविधी
मृत प्राण्यांच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यासाठी जागा नसल्याने अनेकवेळा रहिवासी मोकळ्या जागेवर प्राणी टाकून देतात. त्यामुळे दुर्गंधीसह रोगराई पसरण्याची भीती निर्माण होती. नवीन स्मशानभूमीत मांजरापासून ते गाई, गुरे, घोडे आदींचा अंत्यविधी केला जाणार आहे, असे खारघर येथील मानद प्राणी कल्याण प्रतिनिधी उत्पल खोत यांनी सांगितले.
