स्वीकृत नगरसेवकांवरून कसरत

पनवेल, ता. १८ ः महापालिकेमध्ये स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी मोठ्या प्रमाणात लॉबिंग सुरू आहे. विशेषतः सत्ताधारी भाजपमध्ये इच्छुकांची संख्या मोठी असून, उमेदवारी न मिळालेल्या, तसेच निवडणुकीत पराभूत झालेल्या अनेक नेत्यांच्या आशा या पदावर टिकून आहेत. काही इच्छुकांना थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे हे पद देण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचीही चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
पनवेल महापालिकामध्ये सध्याची राजकीय रचना पाहता भाजपचे ५५ नगरसेवक आहेत. याशिवाय प्रत्येकी दोन शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, एक अपक्ष, तसेच महाविकास आघाडीचे १८ नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या पाचवरून सातवर गेल्याने आता सत्ताधारी गटाला पाच आणि विरोधकांना दोन अशा प्रमाणात नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करता येणार आहेत.
भाजपमध्ये स्वीकृत नगरसेवकपदासाठीची यादी मोठी आहे. महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये पक्षासाठी मेहनत करणाऱ्यांनी, तसेच उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज असलेल्या नेत्यांनी, या पदाकडे आशेने पाहिले आहे. काही पराभूत उमेदवारांनाही ‘मागच्या दाराने का होईना; पण सभागृहात प्रवेश’ मिळेल, अशी अपेक्षा आहे; मात्र मर्यादित पदे आणि मोठी अपेक्षा यामुळे पक्ष नेतृत्वासमोर कठीण निर्णय उभा राहणार आहे. यासाठी एक वर्षाचा कार्यकाळ देण्याचा ‘फॉर्म्युला’ही चर्चेत असल्याने पदांची विभागणी आणखी गुंतागुंतीची ठरू शकते.
जागावाटपाच्या वेळी शिवसेनेला एक स्वीकृत नगरसेवकपद देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. तो शब्द पाळला गेला, तर सत्ताधारी गटातील पाचपैकी एक नामनिर्देशित सदस्य शिवसेनेचा असू शकतो. त्यामुळे धनुष्यबाण गटातही इच्छुकांची संख्या वाढली असून, कळंबोली परिसरात निवडणूक काळात मेहनत घेतलेल्या पदाधिकाऱ्यांनीही आपला दावा ठसठशीतपणे मांडला आहे.
दुसरीकडे, महाविकास आघाडीमध्येही स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी इच्छुकांची रांग लागली आहे. पराभूत उमेदवारांकडूनही खासगीत अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत; मात्र आघाडीतील चार-पाच पक्ष आणि मर्यादित दोन पदे यामुळे ‘कोणाला संधी द्यायची’ हा प्रश्न आघाडी नेतृत्वासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे.
एकूणच, स्वीकृत नगरसेवकपदे ही केवळ सन्मानाची नाहीत, तर राजकीय समतोल राखण्याचे आणि अंतर्गत नाराजी शमवण्याचे प्रभावी साधन ठरत आहेत. भाजपसाठी हे पद नाराज नेत्यांना सांभाळण्याचे हत्यार असले, तरी अपेक्षांची संख्या पाहता निर्णय प्रक्रियेत तणाव अटळ आहे. मित्रपक्ष आणि विरोधकांचे दावे लक्षात घेता, पनवेल महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांची यादी जाहीर होईपर्यंत राजकीय हालचाली अधिक तीव्र होत राहणार, हे निश्चित.
महापालिकेतील काही प्रभागांमध्ये भाजप अपेक्षित कामगिरी करू शकला नाही, अशा भागांमध्ये संघटन बळकटीसाठी स्वीकृत नगरसेवकपदाचा वापर करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. निवडणुकीत अल्पमताने पराभूत झालेले किंवा पक्षासाठी सातत्याने काम करणारे पदाधिकारी यांना संधी देऊन त्या परिसरात पक्षाची पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.
