पनवेलमध्ये आरटीईसाठी २,६३१ जागा
पनवेल, ता. १७ (बातमीदार) : बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण अधिकार कायद्यानुसार राज्यातील खासगी शाळांमध्ये असलेल्या २५ टक्के आरटीईच्या राखीव जागांवरील प्रवेशासाठीची नोंदणी प्रक्रिया मंगळवार (ता. १७)पासून सुरू झाली आहे. या प्रवेशासाठी पनवेल शिक्षण विभागाकडून ११३ शाळांची नोंदणी पूर्ण झाली असून, या प्रवेश प्रक्रियेनुसार २,६३१ विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश मिळणार असल्याची माहिती गटशिक्षण अधिकारी शाहू सतपाल यांनी दिली आहे.
गोरगरीब व मध्यमवर्गीयांची मुले सधन व्यक्तींच्या मुलांप्रमाणे मोठ्या इंग्रजी शाळांत शिकावीत आणि शिक्षणातील विषमता दूर व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार हा कायदा अमलात आणला आहे. राज्यातील खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागा ठेवून त्यावर आरटीईचे प्रवेश केले जातात. त्यामध्ये मागास, आर्थिक दुर्बल आणि अल्पसंख्याक समाजातील घटकांना प्रवेश दिले जातात. पालकांनी अर्ज भरल्यानंतर, त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीद्वारे केली जाणार आहे. पडताळणी यशस्वी झाल्यानंतर पालकांना संबंधित शाळेत प्रवेश घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल. शाळेत कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रांची पडताळणी होणार नाही. ऑनलाइन भरलेली माहिती चुकीची असणार नाही, याची पालकांनी खबरदारी घ्यावी, अन्यथा प्रवेश रद्द होऊ शकतो. तसेच ही प्रवेश प्रक्रिया संपूर्ण पारदर्शक असून, लाॅटरी पद्धतीने होणार आहे.
पालकांनी प्रवेश संबंधित कुठल्याही प्रकारे प्रलोभनाला बळी पडू नये. तसेच प्रवेशावेळी नव्हे, पण प्रवेशानंतर काही दिवसांनी संबंधित मुलाला आधार कार्ड त्या शाळेत जमा करावेच लागणार आहे. आधार कार्ड न दिल्यास काही दिवसांनी प्रवेश रद्द होऊ शकतो आणि प्रतीक्षेतील मुलास तेथे संधी दिली जाईल. त्यामुळे प्रत्येक पालकांनी आपल्या मुलाचे आधार कार्ड वेळेतच काढून ठेवणे आवश्यक आहे. दरम्यान, प्रवेश प्रक्रिया लांबली असली तरीदेखील प्रवेशासाठी तेवढा वाढीव वेळ दिला जाणार आहे.
इयत्ता पहिली -११० शाळा, २५४६ विद्यार्थी
पूर्व प्राथमिक वर्ग - ३ शाळा ८५ विद्यार्थी (वय ३)
अर्ज कोठे आणि कधी कराल?
मुदत : १७ फेब्रुवारी ते १० मार्च
संकेतस्थळ : https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal.
प्रवेशाचा स्तर : इयत्ता पहिली किंवा पूर्व प्राथमिक वर्ग
