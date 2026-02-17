कचराभूमी, बेकायदा गॅरेजवर आज चर्चा
भाईंदर, ता. १७ (बातमीदार) : उत्तन येथील कचराभूमी तसेच रस्त्यावर थाटलेल्या बेकायदा गॅरेजचा मुद्दा मिरा-भाईंदर पालिकेच्या महासभेत गाजणार आहे. याबाबतचे प्रस्ताव नगरसेवकांकडून दाखल करण्यात आले आहेत.
उत्तन येथे उघड्यावर साठवलेल्या कचऱ्याची समस्या स्थानिकांसाठी त्रासदायक झाली आहे. कचऱ्यातून येणारी दुर्गंधी, कचऱ्याला आग लागून निर्माण होणाऱ्या धुरामुळे स्थानिक त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे उत्तनमधील कचराभूमी वसई तालुक्यातील सकवार येथे स्थलांतराचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी तत्कालीन ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालिकेला जागादेखील दिली आहे; परंतु ग्रामस्थांनी विरोध केल्याने हा प्रस्ताव बारगळला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव कॉँग्रेसचे नगरसेवक शॉन कोलासो महासभेत उपस्थित करणार आहेत. तर शहरातील प्रमुख रस्त्यावरच थाटलेल्या वाहन दुरुस्ती गॅरेजविरोधात भाजपचे नगरसेवक प्रशांत दळवी यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली आहे. वाहनांच्या बेकायदा दुरुस्तीमुळे वाहतुकीला अडथळा होत आहे. शिवाय नागरिकांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे.
