रस्त्याच्या मधोमध कंटेनर घुसल्याने कळव्यात तीन तास वाहतूक कोंडी
कळव्यात तीन तास वाहतूक कोंडी
रस्त्याच्या मधोमध कंटेनर उलटल्याने वाहनचालक, बारावी परीक्षार्थींचे हाल
कळवा, ता. १७ (बातमीदार) ः मुंब्रा बायपासवरून भरधाव आलेला एक अवजड कंटेनर मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील हॉटेलनजीक दुभाजकात घुसून उलटल्याने भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातामुळे मंगळवारी (ता. १७) सकाळी ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरात वाहतुकीचा मोठा खोळंबा झाला होता. यामुळे कामावर जाणारे चाकरमानी आणि बारावीची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला. सुमारे तीन ते चार तास सुरू झालेल्या या कोंडीमुळे वाहनांच्या रांगा सहकार विद्यालयापर्यंत पोहोचल्या होत्या.
गेल्या आठवड्यात विटावा भुयारी मार्गाखाली कंटेनर अडकून ठाणे-बेलापूर रस्त्यावर दोन ते तीन वाहतूक कोंडी झाल्याची घटना ताजी असताना सोमवारी मध्यरात्री अवजड कंटेनर दुभाजकाला धडकून रस्त्याच्या मधोमध आडवा झाला होता. त्यातच कंटेनर बंद पडल्याने रस्त्याची एक बाजू पूर्णपणे बंद झाली. यामुळे मंगळवारी सकाळी प्रचंड वाहतूक कोंडी होऊन वाहनांच्या रांगा सहकार विद्यालयापर्यंत तर कळवा-बेलापूर रस्त्यावर सुमारे तीन तास वाहतूक कोंडी झाली होती. तब्बल तीन तास वाहनचालक आणि नागरिकांना कोंडीत अडकून राहावे लागले. अखेर वाहतूक पोलिसांनी हा कंटेनर रस्त्याच्या बाजूला काढल्याने मंगळवारी सकाळी १० नंतर कोंडी कमी झाली. वाहतूक विभाग व ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे समन्वय नसल्याने मोठे हाल झाल्याचे नागरिकांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात विटावा वाहतूक विभागाशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.
ठाणे-बेलापूर रस्त्यावर गेल्या काही वर्षांत वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यातच साकेत पुलाचे काम सुरू आहे, तर काही ठिकाणी मेट्रोचीही कामे सुरू आहेत. त्यामुळे अवजड वाहने माणकोली मार्गे मुंबई-नाशिक मार्गावरून मुंब्र्याकडे येतात, तर काही अवजड वाहने रेतीबंदरहून वाहतूक पोलिसांची नजर चुकवत कळव्यात येतात. मात्र, मुंब्रा बायपासवरून कळव्यात अवजड वाहने सोडण्याचे बंधन असतानाही मध्यरात्रीच्या सुमारास सोडली जातात. त्यामुळे अनेक वाहने विटावा पुलाखाली उंचीमुळे अडकतात. त्यामुळे येथे नेहमीच वाहतूक कोंडी होत असते. अशीच घटना मागील आठवड्यात घडली होती.
कायमची उपाययोजना हवी
ठाणे-बेलापूर या ठाणे आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या रस्त्यावरुन सकाळच्या सुमारास कामानिमित्ताने व व्यवसायासाठी हजारो प्रवासी प्रवास करतात. तसेच शाळा व महाविद्यालयात हजारो विद्यार्थी खासगी वाहनातून व बसमधून प्रवास करत असतात. असे असताना वाहतूक कोंडी झाल्यास तत्काळ उपाययोजना करण्यासाठी वाहतूक विभागाकडे यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याने वाहतूक कोंडी होऊन प्रवासी व वाहनचालकांचे हाल होतात. मात्र, याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे एका तासाच्या प्रवासासाठी प्रवाशांना तब्बल तीन ते चार तास अडकून राहावे लागत आहे. त्यामुळे या वाहतूक कोंडीतून सुटका होण्यासाठी वाहतूक विभागाने कायमस्वरूपी उपाययोजना करायाला हवी, असे कळव्यातील वाहनचालक शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
