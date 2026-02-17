मीटर बॉक्सच्या केबलला आग
मीटर बॉक्सच्या केबलला आग
ठाणे : चरईमधील जेके अपार्टमेंट या तळ अधिक चारमजली इमारतीच्या तळमजल्यावरील मीटर बॉक्सच्या इलेक्ट्रिक केबलला आग लागल्याची घटना सोमवारी रात्री समोर आली. घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी अग्निशमन दल आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेच्या कर्मचाऱ्यांनी धाव घेत, आगीवर नियंत्रण मिळविले. या घटनेत मीटर बॉक्सची केबल जळून नुकसान झाले आहे. या वेळी एक फायर आणि एक रेस्क्यू वाहन पाचारण करण्यात आले होते. अशी माहिती ठामपा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिली.
................
येऊरच्या खदानीमध्ये आढळला मृतदेह
ठाणे : येऊर येथील संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या आवारातील एअर फोर्सच्या बाजूला असणाऱ्या खदानीमध्ये शिवाईनगर परिसरातील प्रकाश गोविंद परमार (वय ३०) या तरुणाचा मृतदेह मंगळवारी दुपारी १ वाजण्याच्या सुमारास आढळला. ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी, ठाणे आपत्ती प्रतिसाद दलाचे जवान व अग्निशमन दलाचे जवान यांच्या मदतीने तो मृतदेह खदानीमधून बाहेर काढून वर्तकनगर पोलिसांच्या ताब्यात दिल्याची माहिती ठामपा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिली.
.............
मोबाईल लांबवला
ठाणे : विठ्ठलवाडी येथे योगेश बांबरकर (३०) या तरुणाचा खिशात ठेवलेला २३ हजार रुपये किमतीचा मोबाईल चोरीला गेला आहे. ही १६ फेब्रुवारी रोजी लोकांच्या गर्दीत लोकलमधून उतरताना घडली असून, याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
...............
बाकड्यावर झोपणे पडले महागात
ठाणे : नवी मुंबई येथे राहणारे रमेश चव्हाण (३४) हे कामानंतर १६ फेब्रुवारी रोजी ठाण्यात आले होते. रात्री काम संपल्यानंतर परतीचा प्रवास करताना, ठाणे रेल्वे स्थानकावरील ब्रिजखाली बाकड्यावर बसल्यावर झोप लागली. याचदरम्यान पॅन्टच्या खिशात ठेवलेला १२ हजार रुपये किमतीचा मोबाईल चोरीला गेला आहे. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
............
