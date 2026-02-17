ज्वेलर्स मालकाकडून २९ जणांना १.४४ कोटींचा गंडा
कोपरखैरणेत २९ जणांना १.४४ कोटींचा गंडा
सोने आणि रोकड घेऊन ज्वेलर्स मालक पसार
नवी मुंबई, ता. १७ (वार्ताहर) : कोपरखैरणे परिसरातील एका ज्वेलर्स मालकाने ग्राहकांचा विश्वासघात करून तब्बल एक कोटी ४४ लाख ७० हजार रुपयांची फसवणूक करून पलायन केल्याची घटना नुकतीच उघडकीस आली आहे. या ज्वेलर्स चालकाने सोने गहाण ठेवून त्यावर कर्ज देण्याच्या बहाण्याने २९ जणांचे सोने आणि रोख रकमेची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले आहे. रुपेश मांगीलाल गुज्जर आणि सुरेश असे या आरोपींची नावे असून, कोपरखैरणे पोलिसांनी या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांचा शोध सुरू केला आहे.
ग्राहकांचे दागिने घेऊन पळून गेलेल्या ज्वेलर्स मालक रुपेश गुज्जर याने काही वर्षांपूर्वी कोपरखैरणेमध्ये दुकान सुरू केले होते. या ज्वेलर्स मालकावर विश्वास असल्याने परिसरातील अनेक लोकांनी त्याच्याकडून दागिने खरेदी केले, तर काहींनी आपले सोन्याचे दागिने गहाण ठेवून त्याच्याकडून पैसे घेतले होते.
कोपरखैरणेत राहणाऱ्या अमित चौहान आणि इतर २८ ग्राहकांनी ७ सप्टेंबर २०२५ ते ८ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत या दुकानात कर्ज मिळवण्यासाठी आपले अंदाजे ९८८.५ ग्रॅम वजनाचे दागिने गहाण ठेवले होते. तसेच काही लोकांकडून दागिने बनविण्याच्या बहाण्याने दोन लाख ८१ हजार रुपयेसुद्धा घेतले होते. मात्र, गेल्या आठवड्यात रुपेश गुज्जरने ग्राहकांकडून घेतलेले सोने व रोख रक्कम असा एकूण एक कोटी ४४ लाख ७० हजार रुपये किमतीचा ऐवज घेऊन आपले दुकान बंद करून पलायन केले.
सदर प्रकाराची माहिती त्याच्याकडे दागिने ठेवणाऱ्या ग्राहकांना समजल्यानंतर त्यांनी त्याला संपर्क साधण्याचा तसेच त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो त्यांना सापडला नाही. त्यामुळे फसवणूक झालेल्या २९ ग्राहकांनी कोपरखैरणे पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली. त्यानुसार पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून त्याचा व सहकारी सुरेश यांचा शोध सुरू केला आहे.
