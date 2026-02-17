कोणत्याही कामासाठी शिक्षकांनी शिक्षण अधिकाऱ्यांना पैसे देऊ नये - शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे
शिक्षकांनी कामासाठी दलालांना पैसे देऊ नयेत ः ज्ञानेश्वर म्हात्रे
कल्याण, ता. १७ (वार्ताहर) : शिक्षकांच्या कोणत्याही कामासाठी शिक्षण अधिकारी किंवा दलालांना पैसे देण्याची गरज नाही. शिवछत्रपती शिक्षक संघटना शिक्षकांची कामे विनामूल्य आणि प्रामाणिकपणे करण्यास सक्षम आहे, असे मत शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी व्यक्त केले. वायले नगर येथील आर्ट गॅलरी हॉलमध्ये आयोजित शिवछत्रपती शिक्षक संघटनेच्या कर्मचारी बांधणी आणि समस्या निवारण सभेत ते बोलत होते.
ज्ञानेश्वर म्हात्रे म्हणाले की, आपल्या कर्मचारी शिक्षक संघटनेने अनेक समस्या मार्गी लावलेल्या आहेत. अनुकंपा भरती, अर्धवेळ शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक यांच्या समस्या सोडवल्या आहेत. आश्रमशाळा यांचे प्रश्न आपण लवकरच सोडवू. आश्रमशाळांचा निकाल ८० टक्के लागला पाहिजे हा नियम रद्द करण्यासाठी आपला प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, मराठी शाळा बंद पडू देणार नाही. याबाबत लवकरच मंत्री दादा भुसे यांच्याशी बैठक होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीला मुख्याध्यापक संघाध्यक्ष गणेश पाटील, ठाणे जिल्हा ग्रामीण अध्यक्ष धनाजी दळवी, शहराध्यक्ष वसंत जोहरे, प्रवीण पाटील त्याचबरोबर ठाणे जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात शिक्षकांनी मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती लावली.
ज्युनियर कॉलेजच्या पीएचडीधारक शिक्षकांना प्राथमिकप्रमाणे शिक्षणाधिकारी म्हणून बढती आणि इन्क्रिमेंट लागू करावे, पुढचा अनुदान टप्पा लवकर देण्यात यावा, ज्युनियर कॉलेजच्या उपप्राचार्य पदास वेतन श्रेणी लागू करावी आणि अशा अनेक विषयावर या कार्यक्रमात चर्चा झाली. ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी या विषयांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले.
