कोळसेवाडीतील अनधिकृत शेडवर केडीएमसीचा हातोडा
कारवाईत सातत्य राखण्याचे नागरिकांचे आवाहन
कल्याण, ता. १७ (बातमीदार) : कल्याण पूर्वेतील कोळसेवाडी रेल्वे स्थानक रोड परिसरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली पालिकेने नुकतीच धडक कारवाई केली. काटेमानिवली शाळेच्या परिसरातील दुकानदारांनी पदपथावर आणि रस्त्याच्या कडेला उभारलेली अनधिकृत शेड महापालिकेच्या पथकाने जमीनदोस्त केली आहेत. मात्र, काही दिवसांतच परिस्थिती जैसे थे होईल, अशी भीती स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
कोळसेवाडी ते रेल्वे स्थानक उड्डाणपुलाला जोडणारा हा मुख्य मार्ग अत्यंत निमुळता आहे. या रस्त्यावर शाळेसह मोठी बाजारपेठ असल्याने येथे नागरिकांची आणि वाहनांची सतत वर्दळ असते. अनेक दुकानदारांनी दुकानांच्या दर्शनी भागात शेड आणि टेबल वाढवल्यामुळे पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी जागा उरली नव्हती, तर रस्त्यावरही मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्यामुळे या मार्गावर तासनतास वाहतूक कोंडी होत असते. या तक्रारींची दखल घेत महापालिकेने अनधिकृत बांधकामे हटवली आहेत. दरम्यान, नागरिकांच्या मते महापालिका वर्षातून एक-दोनदा अशी कारवाई करते, पण पालिका पथक गेल्यावर काही दिवसांतच पुन्हा शेड उभे राहतात. त्यामुळे केवळ तात्पुरती कारवाई न करता, येथे कायमस्वरूपी बंदोबस्त करून दंडातून वसुली करण्याची मागणी होत आहे.
