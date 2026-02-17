जुईनगर-घणसोलीत वाहतुकीचा बोजवारा
विकासकामे, बेशिस्त रिक्षा थांबे यामुळे कोंडी तीव्र
वाशी, ता. १७ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील जुईनगरमध्ये एकाचवेळी सुरू असलेल्या विविध विकासकामांमुळे वाहतूक व्यवस्थेचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला असून, घणसोली रेल्वे स्थानक परिसरात बेशिस्त रिक्षा थांब्यांमुळे कोंडीत भर पडत आहे. शाळा सुटण्याच्या वेळेत गावदेवी चौकात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने विद्यार्थ्यांसह पालकांना मोठा मनःस्ताप सहन करावा लागला.
जुईनगरमधील गावदेवी चौक हा महत्त्वाचा मार्ग असतानाही येथे सुरू असलेल्या कामांसाठी पर्यायी रस्त्यांची प्रभावी व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. त्यातच नवरात्र चौकातील काँक्रीटीकरण आणि गणेश मंदिराजवळील रस्त्याच्या दुरुस्तीची कामे एकाचवेळी सुरू असल्याने मुख्य मार्गांवरील वाहतूक वळवणे अवघड झाले आहे. वळणांवर दिशादर्शक फलक व मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने वाहनचालकांना चुकीच्या दिशेने जावे लागत असून, अपघाताचा धोका वाढला आहे.
दरम्यान, घणसोली रेल्वे स्थानकासमोर अधिकृत रिक्षा थांबा असतानाही अनेक रिक्षाचालक थेट प्रवेशद्वाराजवळ व बस थांब्यासमोर आडव्या-तिडव्या रिक्षा उभ्या करीत असल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. डी-मार्टसमोरील रस्त्यावरही हीच स्थिती असून, एका रिक्षात तीनपेक्षा जास्त प्रवासी घेऊन नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे.
चौकट
नियोजनाचा अभाव
विकासकामे आवश्यक असली तरी ती टप्प्याटप्प्याने न केल्याने वाहतुकीवरील ताण प्रचंड वाढला आहे. जुईनगरमध्ये पर्यायी मार्गांचा अभाव, अपुरे वाहतूक नियंत्रण आणि घणसोलीत रिक्षाचालकांची मनमानी यामुळे दैनंदिन प्रवास विस्कळित झाला आहे. तातडीने समन्वय साधून कामांचे नियोजन, कडक वाहतूक नियंत्रण आणि अधिकृत थांब्यांवरच रिक्षा उभ्या करण्याची सक्ती केली नाही, तर परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
