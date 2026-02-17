नवी मुंबईत शिवजयंतीची तयारी अंतिम टप्प्यात
वाशी, ता. १७ (बातमीदार) : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त नवी मुंबई शहरात उत्साहाचे आणि भक्तिभावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गुरुवारी (ता. १९) होणाऱ्या शिवजयंतीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील शिवजयंती उत्सवाची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, सर्वत्र भगवे ध्वज, तोरणे, विद्युत रोषणाई आणि महाराजांच्या भव्य प्रतिमांनी नवी मुंबई झगमगत आहे.
वाशी, नेरूळ, बेलापूर, ऐरोली, कोपरखैरणे, घणसोली, तुर्भे, परिसरात शिवजयंतीनिमित्त विशेष सजावट करण्यात आली आहे. प्रमुख चौक, मुख्य रस्ते आणि बाजारपेठांमध्ये आकर्षक तोरणे व भव्य कमानी उभारण्यात आल्या असून, नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. नवी मुंबई शहरातील विविध शिवप्रेमी मंडळे, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे, सामाजिक संस्था आणि युवक संघटनांच्या वतीने शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनकार्यावर आधारित देखावे, इतिहास दर्शवणारी दृश्ये उभारण्यात येत आहेत.
शिवजयंतीच्या दिवशी मिरवणुका, पोवाडे, ढोल-ताशांच्या पथकांचे सादरीकरण, लेझीम, तलवारबाजी तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय व्याख्याने, शिवचरित्र वाचन, रक्तदान शिबीर, स्वच्छता मोहीम आणि सामाजिक उपक्रमांच्या माध्यमातून शिवविचार जनमानसात पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
प्रशासन सज्ज
नवी मुंबई महापालिका, पोलिस प्रशासन आणि वाहतूक पोलिसांकडून शिवजयंती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक ती तयारी करण्यात आली आहे. गर्दीच्या ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला असून, वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी स्वयंसेवकांची नियुक्ती करण्यात आली असून आपत्कालीन सेवाही सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत.
पुतळ्याची स्वच्छता
शिवजयंतीनिमित्त शहरातील विविध ठिकाणच्या शिवरायांच्या पुतळ्यांची स्वच्छता व सुशोभीकरण करण्यात आले आहे. शिवजयंतीच्या दिवशी सकाळी विविध ठिकाणी महाराजांच्या पुतळ्यांना अभिवादन करण्यात येणार असून, मोठ्या संख्येने शिवभक्त उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
