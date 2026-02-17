शासकीय कार्यक्रमांच्या दिमतीला टीएमटी बसेस
शासकीय कार्यक्रमांच्या दिमतीला टीएमटी बसेस
त्यापोटी मिळणारा ७५ लाखांचा निधी थकला
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ : जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी शासकीय कार्यक्रम असो, एखाद्या योजनेचा शुभारंभ कार्यक्रम असो, यासाठी ठाणे पालिकेच्या परिवहन विभागाकडून बसची मागणी करण्यात येत असते. त्यानुसार मागील वर्षी ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई आणि डोंबिवली आदींसह इतर भागात विविध कार्यक्रमांसाठी सुमारे एक हजार बस टीएमटीकडून देण्यात आल्या होत्या, परंतु त्यापोटी मिळणारा ७५ लाखांचा निधी थकला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
ठाणे महापालिकेच्या परिवहन विभागाचे आर्थिक चाक आधीच खोलात रुतलेले आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी व आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी, ठाणे पालिकेच्या परिवहन विभागाकडून युक्त्या लढविल्या जात आहेत. असे असताना ठाणे परिवहन सेवेच्या माध्यमातून २०२४-२५ मध्ये ठाण्यासह मुंबई, डोंबिवली, नवी मुंबईमध्ये झालेल्या लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, आदींसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा घोडबंदर भागात आले होते, तेव्हादेखील परिवहनच्या बस उपलब्ध करून दिल्या होत्या. त्यातही डोंबिवलीत झालेल्या लाडकी बहीण कार्यक्रमासाठी तब्बल २५० बस उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार या कालावधीत सुमारे एक हजारांच्या आसपास बस या परिवहनने विविध कार्यक्रमांसाठी उपलब्ध करून दिल्या होत्या. एका बसपोटी दिवसाला सुमारे सात हजार ५०० रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. त्यानुसार विविध कार्यक्रमांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या एक हजार बसपोटी ७५ लाखांचा खर्च हा टीएमटीचा झाला असल्याची माहिती परिवहनच्या सूत्रांनी दिली. हा खर्च मिळावा यासाठी शासनाच्या संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक
ठाणे परिवहनच्या ताफ्यात आजच्या घडीला ४०७ बस आहेत. त्यातील ३८० च्या आसपास बस रस्त्यावर धावत आहेत. त्यातून परिवहनच्या तिजोरीत ३० लाखांच्या आसपास उत्पन्न प्राप्त होत आहे. टीएमटीमधून रोज तीन लाखांच्या आसपास प्रवासी प्रवास करीत आहेत, परंतु उत्पन्नापेक्षा खर्च हा दुप्पट असल्याचेच दिसून आले आहे. किंबहुना निधी मिळावा यासाठी टीएमटी दरवर्षी पालिकेकडे २५० ते ३०० कोटींची मागणी करीत असते, परंतु त्यांना तुटपुंजा निधी उपलब्ध होत असतो.
‘हिंद की चादर’साठी पहिल्या टप्प्यात ५० बस
हिंद की चादर या नवी मुंबईत होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी १०० बसची मागणी टीएमटीकडे करण्यात आली आहे, परंतु पहिल्या टप्यात ५० बस प्रवासासाठी उपलब्ध करून दिल्या जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.