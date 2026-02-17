कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती पश्चात आयुष्यासाठी पीएफआरडीए सज्ज
कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती पश्चात आयुष्यासाठी पीएफआरडीए सज्ज
मुंबई, ता. १७ : नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (एनपीएस)चा वाढता वापर आणि मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती याच्या आधारे भारतीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती पश्चात आयुष्य सुखात जावे, यासाठी पेन्शन फंड रेग्युलेटर अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी प्रयत्न करीत असल्याचे अध्यक्ष शिवसुब्रमण्यम रमन म्हणाले.
भारतात कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत असून, त्यांच्या नोकऱ्यांचे आणि सेवाशर्तींचे प्रकारही वेगवेगळे असतात. अशा स्थितीत शिस्तबद्ध आणि संरचनात्मक अशा निवृत्ती पश्चात नियोजनाची आवश्यक्ताही वाढते आहे. या प्रवासात एनपीएस हे प्रमुख साधन म्हणून समोर आले आहे. त्याद्वारे कर्मचाऱ्यांना नियमित योगदान आणि वेगवेगळ्या मार्गाने गुंतवणूक करून सुरक्षित असा निवृत्ती पश्चात निधी मिळवता येतो. त्याद्वारे त्यांना दीर्घकाळ चक्रवाढ व्याजदराचा फायदाही मिळतो आणि कर सवलतही मिळते, असेही त्यांनी सांगितले.
भारताच्या निवृत्तिवेतन परियंत्रणेत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. एनपीएस, एपीवाय, एनपीएस लाइट आणि वात्सल्य या सर्व योजनांमध्ये मिळून १ फेब्रुवारी रोजी नऊ कोटी ३९ लाख सदस्य आहेत. त्यातील एनपीएसचे सदस्य एक कोटी ८० लाख आहेत. त्यात दरवर्षी १२.८२ टक्के वाढ होत आहे, तर अटल पेन्शन योजनेत सात कोटी २५ लाख सदस्य आहेत. या सर्व पेन्शन योजनांकडील एकत्रित मालमत्तेचे मूल्य १६.६९ लाख कोटी असून, त्यातही दरवर्षी २० टक्के वाढ होत असल्याचे ते म्हणाले.
इतकी वर्ष ईपीएफ योजनेत संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी शिस्तबद्धरीत्या सक्तीची गुंतवणूक केली. आता स्वयंरोजगाराची कास धरणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांसाठी पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक अशी एनपीएस व्यवस्थेतील योजना देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. प्रस्तावित मिनिमम अशुअर्ड रिटर्न्स स्कीमार्फत आम्ही अशा व्यक्तींना दीर्घकालीन संपत्ती निर्मिती आणि निश्चित परतावा यांचे मिश्रण देण्याचा प्रयत्न करू, असेही शिवसुब्रमण्यम रमन यांनी सांगितले.
अजूनही निवृत्तीवेतन यंत्रणेतच आम्ही विशेष वैद्यकीय बचत, यासारखी नवी योजना आणण्याच्या विचारात आहोत. त्याद्वारे कर्मचारी आपल्या आरोग्य विषयक गरजांसाठी वैद्यकीय विम्यासह दीर्घकालीन निधी जमा करू शकतील. प्रत्येक भारतीयाच्या आर्थिक नियोजनात निवृत्ती पश्चात फायदे आणि आरोग्य सेवेसाठी सज्जता हा अविभाज्य भाग असावा, असा आमचा प्रयत्न असल्याचेही रमन म्हणाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.