खारघर सेक्टर ३५ मधील गतिरोधक ठरताहेत अपघातांना निमंत्रण
पांढरे पट्टे व सूचनाफलक नसल्याने वाहनचालकांचा अंदाज चुकतो
खारघर, ता. १७ (बातमीदार) : खारघर सेक्टर ३५ परिसरात उभारण्यात आलेल्या गतिरोधकांवर पांढरे पट्टे व सूचनाफलक नसल्यामुळे अपघातांचा धोका वाढला आहे. अनेक गतिरोधक अशास्त्रीय पद्धतीने तयार करण्यात आले असून, काही ठिकाणी रंगरेषा पूर्णपणे गायब झाल्याने वाहनचालकांना ते वेळेत दिसत नाहीत. परिणामी अचानक ब्रेक लावावे लागणे, वाहनांवरील नियंत्रण सुटणे आणि किरकोळ ते गंभीर अपघातांच्या घटना घडत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्या आहेत.
स्थानिक रहिवासी मयूर शेट्ये यांनी सांगितले की, रस्त्यांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर गतिरोधकांवर झेब्रा मार्किंग, परावर्तित पट्ट्या व आवश्यक रंगकाम करणे अपेक्षित होते; मात्र संबंधित कंत्राटदाराने हे काम अपूर्ण ठेवले आहे. यासंदर्भात उपअभियंता मयूर गडकरी यांच्याकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही दखल घेतली नसल्याचा आरोपही रहिवाशांनी केला आहे.
चौकट
दुचाकीस्वार आणि शालेय विद्यार्थ्यांचा वाढता धोका
अचानक दिसणाऱ्या गतिरोधकांमुळे दुचाकी घसरून पडण्याच्या घटना वाढल्या असून, पाठदुखी, मणक्याचे त्रास तसेच वाहनांचे नुकसान होत आहे. विशेषतः शाळकरी मुले, ज्येष्ठ नागरिक व दुचाकीस्वारांसाठी ही परिस्थिती अधिक धोकादायक ठरत आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने पाहणी करून सर्व गतिरोधकांवर परावर्तित पट्टे व सूचनाफलक लावावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
