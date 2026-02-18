मुंबई

मेट्रो दुर्घटनेत मृताच्या मदतीसाठी यादव समाज एकवटला

मेट्रो अपघातातील मृताच्या कुटुंबाला न्याय
यादव समाजाच्या एकजुटीमुळे आर्थिक मदतीचा धनादेश

कल्याण, ता. १८ (वार्ताहर) : मुलुंड येथे मेट्रोच्या कामादरम्यान स्लॅब कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेले रामधन यादव यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी संपूर्ण यादव समाज एकवटला. प्रशासकीय अनास्था आणि कंत्राटदाराच्या टोलवाटोलवीमुळे संतापलेल्या समाजबांधवांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने अखेर पीडित कुटुंबाला आर्थिक मदतीचा धनादेश मिळाला आहे.

मुलुंडमध्ये मेट्रोचे काम सुरू असताना स्लॅब कोसळून भीषण अपघात झाला. या घटनेत रामधन यादव यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर इतर दोन कामगार गंभीर जखमी झाले. या घटनेनंतर मृताच्या कुटुंबाला योग्य भरपाई मिळावी, यासाठी यादव समाजाचे नेते आर. एन. यादव यांच्या नेतृत्वाखाली समाजबांधवांनी रविवारपासून पाठपुरावा सुरू केला होता. रविवार भर दिवसभर एमएमआरडीए किंवा संबंधित उपकंत्राटदाराचा एकही जबाबदार अधिकारी मदतीबाबत ठोस निर्णय घेण्यासाठी उपलब्ध नव्हता. अखेर संयम सुटलेल्या यादव समाजाने दुपारी ४ वाजता असा इशारा दिला, की जर संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत लेखी आश्वासन मिळाले नाही, तर रस्त्यावर उतरून तीव्र निषेध केला जाईल. या इशाऱ्याची दखल घेत पोलिस आणि प्रशासकीय अधिकारी तातडीने पोलिस ठाण्यात दाखल झाले.

रात्री उशिरापर्यंत चर्चा
रविवारी (ता. १५) रात्री १० वाजेपर्यंत चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू होते. तांत्रिक कारणास्तव रात्री धनादेशावर स्वाक्षरी होऊ शकली नाही; मात्र अधिकाऱ्यांनी लेखी आश्वासन दिले. धनादेश मिळेपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेण्यास कुटुंबीयांनी नकार दिला होता. अखेर सोमवारी सकाळी मदतीचा धनादेश सुपूर्द केल्यानंतर मृतदेह ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या मोहिमेत शशिकांत यादव, ईश्वर देव यादव, पारस यादव, मोतीलाल यादव, राम यादव, जितेंद्र यादव, कमलेश यादव, आर. डी. यादव, राम झलक यादव, पप्पू यादव, जयसिंग यादव, कीर्ती यादव, रमेश यादव, सुरेश यादव, सुनील यादव यांच्यासह सुमारे २०० समाजबांधव उपस्थित होते. पीडित कुटुंबाला मिळालेला हा न्याय केवळ यादव समाजाच्या एकजुटीमुळेच शक्य झाला आहे. समाजाच्या प्रत्येक सदस्याने दाखवलेली ही तत्परता कौतुकास्पद आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते आर. एन. यादव यांनी म्हटले.

