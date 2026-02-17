भाडेकरूंवर कडक निर्बंध; पोलिसांना माहिती न दिल्यास कारवाईचा इशारा
भाडेकरूंवर कडक निर्बंध
पोलिसांना माहिती न दिल्यास कारवाईचा इशारा
टिटवाळा, ता. १७ (वार्ताहर) : ठाणे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाकडून भाडेकरूंबाबत कडक मनाई आदेश जारी करण्यात आला असून, घर, दुकान, हॉटेल, लॉज, गोडाऊन आणि इतर मालमत्ता भाड्याने देताना संबंधित भाडेकरूंची माहिती स्थानिक पोलिस ठाण्यात देणे आता सक्तीचे करण्यात आले आहे. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर कारवाई होणार असल्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातून निर्गमित आदेशानुसार ठाणे जिल्ह्यात शहरी आणि ग्रामीण भागांत वाढती लोकसंख्या, स्थलांतर आणि भाड्याने देण्यात येणाऱ्या घरांची वाढती संख्या लक्षात घेता सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेकदा भाडेकरूंची योग्य ओळख पटवली जात नसल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मालक, सोसायटीचे पदाधिकारी आणि इस्टेट एजंट यांनी भाडेकरूंची संपूर्ण माहिती सात दिवसांच्या आत संबंधित पोलिस ठाण्यात सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. भाडेकरूचा ओळखपुरावा, कायम पत्ता, व्यवसायाची माहिती, पासपोर्ट (विदेशी नागरिक असल्यास), तसेच भाडेकराराची प्रत पोलिसांकडे जमा करणे आवश्यक राहील. माहिती न दिल्यास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ मधील संबंधित कलमान्वये शिक्षेस पात्र ठरणार असल्याचे नमूद आहे.
