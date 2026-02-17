बाजार आवारात अग्निशामक यंत्रे बसवण्याचे आदेश

तुर्भे, ता. १७ (बातमीदार) : वाशी येथील एपीएमसी बाजार परिसरात वारंवार घडणाऱ्या आगीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर बाजार प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. अग्निशमन नियमांचे पालन न केल्यामुळे अनेक वेळा आगी लागल्याचे तपासात समोर आल्याने एपीएमसी प्रशासनाने बाजार आवारातील सर्व गाळेधारक, कार्यालयधारक, तसेच उपाहारगृह चालकांना तत्काळ अग्निशामक व अग्निरोधक यंत्रणा बसवण्याचे आदेश दिले आहेत.
वाशीतील एपीएमसी बाजार समितीमध्ये दररोज कोट्यवधींची उलाढाल होत असून, हजारो नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ असते, मात्र बाजार परिसरात अग्निसुरक्षा व्यवस्थेमध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. याबाबत नवी मुंबई महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाने वेळोवेळी बाजार प्रशासनाला सूचना दिल्या होत्या. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये फळ मार्केटमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत सुमारे २५ गाळे जळून खाक झाले होते. या घटनेनंतर बाजार समितीने अग्निशमन यंत्रणेतील सुधारणा करण्यासाठी विशेष समिती स्थापित केली होती. समितीच्या अहवालात बाजार परिसरातील अतिक्रमणे, तसेच अग्निशमन सुविधांतील गंभीर त्रुटींवर ठपका ठेवण्यात आला होता. तसेच समितीने अग्निसुरक्षा नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या, मात्र या सूचनांनंतरही बाजार परिसरातील अनेक ठिकाणी अग्निशमन उपाययोजनांमध्ये त्रुटी कायम असल्याचे प्रशासनाच्या अलीकडील पाहणीत आढळून आले.
कारवाई होणार!
पालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेत, ज्या गाळेधारकांनी, कार्यालयधारकांनी किंवा उपाहारगृह चालकांनी अद्याप अग्निशामक व अग्निरोधक यंत्रणा बसवलेली नाही, त्यांनी ती तत्काळ बसवावी अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.
