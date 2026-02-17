गोदामअभावी भात खरेदी केंद्र आजपासून बंद
मुरबाड, ता. १७ (बातमीदार) : एकात्मिक हमीभाव योजनेअंतर्गत मुरबाड तालुका शेतकरी सहकारी संघामार्फत सुरू असलेले शासकीय भात खरेदी केंद्र गोदाम उपलब्ध नसल्याने मंगळवार (ता. १७)पासून बंद करण्यात आले आहे. यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आतापर्यंत केंद्रावर ७० हजार क्विंटल भातखरेदी करण्यात आला आहे. तर आठ हजार ५०० शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी नोंदणी केली आहे. मात्र, खरेदी केलेला भात साठवण्यासाठी संघाकडे पुरेसे गोदाम उपलब्ध नसल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. सध्या वातावरणात बदल होऊन पावसाची शक्यता असल्याने उघड्यावर भात साठवणे धोकादायक ठरत आहे. तसेच नवीन गोदाम उपलब्ध न झाल्याने भात साठवणुकीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत भातखरेदी प्रक्रिया स्थगित केल्याची माहिती मुरबाड तालुका शेतकरी सहकारी संघाचे प्रशासकीय सदस्य मिलिंद ऊर्फ बबलू मडके यांनी दिली.
दरम्यान, मुरबाडमधील हे एकमेव भात खरेदी केंद्र बंद झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. विशेषतः आदिवासी पट्ट्यातील पाटगाव पठार, धसई, माळ आणि न्याहाडी येथील खरेदी केंद्रांवर अद्याप भातखरेदी सुरू न झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. प्रशासनाने तातडीने पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.