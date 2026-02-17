होळी, उन्हाळी सुट्टीसाठी मध्य रेल्वेच्या १८६ विशेष गाड्या
सुट्ट्यांमध्ये विशेष गाड्या धावणार
कोकण, विदर्भ आणि उत्तर भारतासाठी दिलासा; आरक्षण सुरू
मुंबई, ता. १७ ः होळीचा सण आणि उन्हाळी सुट्ट्यांच्या काळात होणारी प्रवाशांची प्रचंड गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने १८६ विशेष गाड्या चालविण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये ९४ होळी विशेष आणि ९२ अतिरिक्त उन्हाळी विशेष गाड्यांचा समावेश आहे. मुंबई आणि पुणे या प्रमुख शहरांतून देशातील विविध महत्त्वाच्या स्थानकांदरम्यान या गाड्या धावणार आहेत.
ट्रेन क्रमांक ०२१४१/४२ सीएसएमटी- नागपूर द्वि-साप्ताहिक विशेष (एकूण १० फेऱ्या) या गाड्या २२ फेब्रुवारी २०२६ ते ८ मार्च २०२६ दरम्यान धावतील. ट्रेन क्रमांक ०११७१/७२ सीएसएमटी-सावंतवाडी रोड साप्ताहिक विशेष (४ फेऱ्या) २६ फेब्रुवारी २०२६ व ५ मार्च २०२६ रोजी चालवण्यात येतील. ट्रेन क्रमांक ०१०७९/८० सीएसएमटी-गोरखपूर दैनिक विशेष (३२ फेऱ्या) २१ फेब्रुवारी २०२६ ते १० मार्च २०२६ या कालावधीत धावतील. ट्रेन क्रमांक ०१११९/२० लोकमान्य टिळक टर्मिनस-सावंतवाडी रोड साप्ताहिक विशेष (४ फेऱ्या) २६ फेब्रुवारी २०२६ ते ६ मार्च २०२६ दरम्यान कार्यरत राहिल. ट्रेन क्रमांक ०१०७३/७४ लोकमान्य टिळक टर्मिनस-बनारस द्वि-साप्ताहिक विशेष (८ फेऱ्या) २५ फेब्रुवारी २०२६ ते ७ मार्च २०२६, तर ट्रेन क्रमांक ०१०४३/४४ लोकमान्य टिळक टर्मिनस-समस्तीपूर साप्ताहिक विशेष (४ फेऱ्या) २४ फेब्रुवारी २०२६ ते ५ मार्च २०२६ दरम्यान चालतील. तसेच ट्रेन क्रमांक ०११४३/४४ लोकमान्य टिळक टर्मिनस-दानापूर दैनिक विशेष (३२ फेऱ्या) २१ फेब्रुवारी २०२६ ते ९ मार्च २०२६ या कालावधीत धावणार आहेत.
पुणे विभागातूनही अनेक विशेष गाड्या सोडण्यात येणार आहेत. ट्रेन क्रमांक ०१४६९/७० पुणे-नागपूर साप्ताहिक विशेष (४ फेऱ्या) २४ फेब्रुवारी २०२६ ते ४ मार्च २०२६, तर ट्रेन क्रमांक ०१४५७/५८ पुणे-नागपूर साप्ताहिक विशेष (४ फेऱ्या) २५ फेब्रुवारी २०२६ ते ५ मार्च २०२६ दरम्यान धावतील. ट्रेन क्रमांक ०१४८१/८२ पुणे-दानापूर द्वि-साप्ताहिक विशेष (८ फेऱ्या) २३ फेब्रुवारी २०२६ ते ८ मार्च २०२६ चालतील. ट्रेन क्रमांक ०१४४९/५० पुणे-दानापूर दैनिक विशेष (३२ फेऱ्या) २१ फेब्रुवारी २०२६ ते १० मार्च २०२६ या कालावधीत धावतील. तसेच ट्रेन क्रमांक ०१४३१/३२ पुणे-गाझीपूर सिटी द्वि-साप्ताहिक विशेष (८ फेऱ्या) २४ फेब्रुवारी २०२६ ते ८ मार्च २०२६, ट्रेन क्रमांक ०१४१५/१६ पुणे-गोरखपूर दैनिक विशेष (३२ फेऱ्या) २१ फेब्रुवारी २०२६ ते ९ मार्च २०२६ आणि ट्रेन क्रमांक ०१४९१/९२ पुणे-हजरत निझामुद्दीन साप्ताहिक विशेष (४ फेऱ्या) २७ फेब्रुवारी २०२६ ते ७ मार्च २०२६ दरम्यान धावणार आहेत.
आरक्षणास सुरुवात
या सर्व विशेष गाड्यांचे आरक्षण बुधवार (ता. १८) पासून भारतीय रेल्वेच्या सर्व संगणकीकृत आरक्षण केंद्रांवर तसेच आयआरसीटीसीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे. होळी व उन्हाळी कालावधीत उत्तर भारत, विदर्भ आणि कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना या अतिरिक्त फेऱ्यांचा मोठा दिलासा मिळणार आहे.
