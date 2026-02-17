पाहुण्यांसाठी ‘मेकओव्हर’, मुंबईकरांसाठी मात्र बंदोबस्ताचा बोजा!
केवळ पाहुण्यांसाठी स्वच्छता!
मोदी-मॅक्रॉन दौऱ्याने दक्षिण मुंबईला झळाळी
नितीन बिनेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ ः फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यामुळे दक्षिण मुंबईचा चेहरामोहरा बदलण्यात आला. रस्ते, पदपथांची स्वच्छता, फेरीवाल्यांचे अनधिकृत स्टॉल हटवण्यात आले, भिंती रंगवण्यात आल्या; मात्र ही मोहीम केवळ पाहुण्यांच्या दौऱ्यावेळी आणि ठरावीक मार्गापुरतीच मर्यादित ठेवल्याबद्दल मुंबईकरांनी नाराजी व्यक्त केली.
अवघ्या काही तासांत दक्षिण मुंबईचे चित्र बदलवल्याने ‘हे आधी शक्य नव्हते का?’, ‘पाहुणे आले की मुंबई स्वच्छ, पाहुणे गेले की पुन्हा परिस्थिती ‘जैसे थे’ होईल,’ अशी उघड चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव अनेक रस्ते बंद ठेवणे, वाहतूक वळवणे, अचानक तपासणी करण्यात आल्याने पर्यटक आणि प्रवाशांचे हाल झाले. त्यामुळे कार्यालयीन वेळेत दक्षिण मुंबईत पोहोचणे अनेकांसाठी कसरतीचे ठरले.
---
पर्यटकांची परतफेरी
गेटवे ऑफ इंडिया परिसरात प्रवेशबंदी असल्याची कोणतीही ठोस पूर्वसूचना दिली नव्हती. त्यामुळे देश-विदेशातून आलेल्या पर्यटकांना रोखण्यात आल्याने तसेच प्रवेश नाकारण्यात आल्याने त्यांना परत माघारी फिरावे लागले. अनेक पर्यटकांनी प्रशासनाच्या नियोजनशून्यतेवर संताप व्यक्त केला.
----
व्यवसायावर गंडांतर
स्थानिक व्यावसायिक, टॅक्सीचालक, फेरीवाल्यांना हटवण्यात आल्याने, त्यांच्या व्यवसायावरही परिणाम झाला. पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी आमच्या उदरनिर्वाहाचा का बळी द्यायचा, असा सवाल संबंधितांनी उपस्थित केला.
---
आधी सांगितले असते तर...
गेटवे परिसरातून सुटणाऱ्या फेरीबोटी व इतर बोटींसाठी प्रवासी आणि पर्यटक आगाऊ आरक्षण करतात. हे आरक्षण महिनाभर-दीड महिन्यापूर्वीपासून घेतले जाते; मात्र पंतप्रधानांचा कार्यक्रम असल्याने व्यवसाय बंद ठेवा, अशी सूचना अवघ्या चार दिवसांपूर्वी देण्यात आल्याची तक्रार फेरीबोट मालकांनी केली. आम्हाला आधी कळवले असते तर आम्ही आरक्षणच घेतले नसते. आमचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले, अशी संतप्त प्रतिक्रिया बोट मालकांनी व्यक्त केली आहे.
.......
प्रतिक्रिया
मुंबईला येणारे परदेशी पाहुणे म्हणजे शहरासाठी अभिमानाची बाब आहे; पण त्यासाठी संपूर्ण परिसर ठप्प करणे कितपत योग्य? आम्ही खास गेटवे परिसर पाहण्यासाठी आलो होतो; मात्र अचानक प्रवेशबंदी असल्याने निराश होऊन परत फिरावे लागले.
- सुनील नांदगावकर, पर्यटक
.......
व्हीआयपी दौऱ्यामुळे दक्षिण मुंबई अचानक स्वच्छ आणि मोकळी दिसली, पदपथ अतिक्रमणमुक्त पाहून आश्चर्य वाटले. पाहुणे आले की स्वच्छता, अतिक्रमण हटवले जाते आणि पुन्हा ‘जैसे थे’. शहर कायमस्वरूपी स्वच्छ ठेवण्याची प्रशासनाची इच्छा दिसत नाही.
- अमृत गडकरी, पर्यटक
.......
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.