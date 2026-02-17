पालघरमध्ये बाधित नागरिकांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम पाडले बंद.
पालघरमध्ये संतप्त नागरिकांनी
बुलेट ट्रेनचे काम थांबवले
तारापूर, ता. १७ (बातमीदार) ः पालघर तालुक्यातील शिगाव येथील बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या नागरिकांनी मोबदला मिळावा, या मागणीसाठी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम बंद पाडले. संतप्त नागरिकांनी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मंगळवारी (ता. १७) धारेवर धरत जोपर्यंत मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत काम सुरू करू न देण्याचा इशारा दिला. कायदा-सुव्यवस्थेसाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त याठिकाणी तैनात करण्यात आला होता.
पालघर तालुक्यातील शिगाव येथून बुलेट ट्रेनचा मार्ग जात असून या जागेतील १६ नागरिकांची घरे आणि इतर मालमत्ता बाधित झाल्या असून संपूर्ण मोबदला न देताच काम सुरू केल्याने नागरिक संतप्त झाले होते. बाधित घरांचा शिल्लक मोबदला मिळावा, या मागणीसाठी आदिवासी एकता परिषदेचे भरत वायडा यांच्या नेतृत्वाखाली बाधित नागरिकांनी बुलेट ट्रेनचे सुरू असलेले काम बंद पाडले.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पामुळे बाधित झालेली घरे आणि इतर मालमत्तांचा संपूर्ण मोबदला जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत काम सुरू न करू देण्याची भूमिका नागरिकांनी या वेळी घेतली. नागरिकांनी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम बंद करताच बोईसर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सुनील जाधव, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सतीश अस्वार यांच्यासह मंडळ अधिकारी विजय गुंडकर, बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे अधिकारी यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन संतप्त नागरिकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.
.....................
बाधित नागरिकांची बैठक
बाधित नागरिक यांची बुधवारी (ता. १८) पालघरचे उपविभागीय अधिकारी आणि बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे भूसंपादन अधिकारी श्याम मदनूकर यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येणार असून या वेळी सकारात्मक निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
