ई-गव्हर्नन्समध्ये नवी मुंबई महापालिका राज्यात पहिली

नवी मुंबई महापालिकेचा
ई-गव्हर्नन्समध्ये प्रथम क्रमांक
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १७ : राज्यातील २९ महापालिकांच्या ई-गव्हर्नन्स कामगिरीचे सर्वंकष मूल्यमापन करणाऱ्या पॉलिसी रिसर्च आॅरगनाईजेशन (पीआरओ) संस्थेच्या ‘सिटी ई-गव्हर्नन्स इंडेक्स २०२६’ अहवालात नवी मुंबई महापालिकेने राज्यात पहिला क्रमांक पटकावला आहे. डिजिटल प्रशासन क्षेत्रातील पालिकेची ही ऐतिहासिक कामगिरी मानली जात आहे. या अहवालात सेवा उपलब्धता, प्रशासनातील पारदर्शकता आणि डिजिटल सुलभता या तीन प्रमुख स्तंभांवर आधारित शेकडो निकषांद्वारे मूल्यमापन करण्यात आले. या स्पर्धेत पुणे महापालिका राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेची ही कामगिरी केवळ क्रमांकापुरती मर्यादित नसून आधुनिक, नागरिकाभिमुख आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रशासनाची साक्ष ठरली आहे. डिजिटल इंडिया व महाराष्ट्र ई-गव्हर्नन्स धोरणाशी सुसंगत उपक्रम राबविताना नागरिकांसाठी सुलभ ऑनलाइन सेवा, प्रभावी तक्रार निवारण प्रणाली, सुसंगत व अद्ययावत माहिती यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. अधिकृत संकेतस्थळ www.nmmc.gov.in तसेच ‘My NMMC’ मोबाईल ॲपद्वारे सेवा विस्ताराचा सकारात्मक परिणाम या निर्देशांकात दिसून आला आहे. महापौर सुजाता पाटील, उपमहापौर दशरथ भगत आणि महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी या यशाबद्दल माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे कौतुक करीत नागरिकांचे अभिनंदन केले. आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली मागील काही वर्षांत ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात सातत्यपूर्ण सुधारणा करीत जलद, पारदर्शक आणि सुलभ सेवा देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
मूल्यमापनाची प्रक्रिया
१ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत पीआरओ संस्थेने महापालिकेच्या अधिकृत वेबसाईट, मोबाईल ॲप आणि समाजमाध्यमांचा अभ्यास करून निर्देशांक निश्चित केला. नागरिक व व्यवसायांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांचे वितरण, सरकारी कामकाजातील पारदर्शकता आणि सेवा वितरणातील सुलभता व उपलब्धता या निकषांवर विश्लेषण करण्यात आले. नवी मुंबई महापालिकेने ९.११ गुणांक मिळवत थेट पहिल्या स्थानावर झेप घेतल्याचे पीआरओचे अध्यक्ष तन्मय कानिटकर यांनी पुणे येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.
आगामी दिशा
नागरिककेंद्री, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रशासन हे महापालिकेचे प्रमुख ध्येय असल्याचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी नमूद केले. एआयआधारित सेवा, सायबर सुरक्षा सक्षमीकरण आणि संपूर्ण पेपरलेस प्रशासनाच्या दिशेने पुढील वाटचाल सुरू राहणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रातील हा प्रथम क्रमांक महापालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे फलित असून, नागरिकांच्या सहकार्यामुळेच हे यश शक्य झाल्याचे प्रशासनाने नमूद केले.
