छत्रपती शिवरायांच्या दर्शनासाठी गेलेल्या शिवभक्तांवर काळाचा घाला
दर्शनासाठी गेलेल्या शिवभक्तांवर काळाचा घाला
घरी परतताना दोघांचा अपघातात मृत्यू
भिवंडी, ता. १७ (वार्ताहर) : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मंदिरात दर्शनासाठी दुचाकीने आलेल्या दिवा येथील दोघा मित्रांवर घरी परतताना काळाने घाला घातला. आयुष विजय जाधव (१९) आणि त्याचा मित्र ऋषिकेश राजेश जाधव (२५) यांचा डंपरच्या अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही दुर्घटना रविवारी (ता. १५) रात्रीच्या सुमारास घडली. यामुळे परिसरात सर्वत्र शोककळा पसरली असून, हळहळ व्यक्त होत आहे. अपघाताची नोंद नारपोली पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून, डंपरचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भिवंडी तालुक्यातील मराडे पाडा येथील शिवरायांच्या मंदिरात दर्शनासाठी आलेले दोघे ठाण्यातील दिवा येथे राहत होते. दरम्यान, ते दर्शन झाल्यानंतर दुचाकीने घरी परतत असताना त्यांची दुचाकी रात्रीच्या सुमारास डोंबिवलीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील वेहळे येथे स्पीडब्रेकरवरून घसरून दोघांचा तोल गेला. त्यामुळे त्या ठिकाणी विरुद्ध दिशेला उभ्या असलेल्या डंपरला धडकल्याने त्यांचा अपघात झाला. डंपरचालकाने विरुद्ध दिशेला डंपर उभा केल्यामुळे हा अपघात घडला असल्याचे मयत आयुष आणि राजेश यांचा मित्र आदित्य जाधव ह्याने फिर्यादीत नमूद केले आहे. याप्रकरणी डंपरचालकाच्या विरोधात नारपोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
