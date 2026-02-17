ठाण्याच्या वागळेत स्लॅब कोसळून तिघे जखमी
ठाण्यातील इमारतीचा स्लॅब कोसळला
एकाची प्रकृती चिंताजनक; दोघे जखमी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ : ठाण्यातील एका इमारतीत पहाटेच्या दरम्यान स्लॅब कोसळल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता. १७) घडली. ठाण्याच्या वागळे इस्टेटमधील सुमारे ३५ वर्षे जुन्या नूतन नीलम इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरून ५०१ क्रमांकाच्या सदनिकेचा स्लॅब चौथ्या मजल्यावरील ४०२ क्रमांकाच्या सदनिकेत कोसळला. या घटनेत तिघे जखमी झाले असून, त्यांना उपचारासाठी स्व. गंगुबाई संभाजी शिंदे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यामधील एकाची प्रकृती चिंताजनक असल्याने मुंबईतील एका खासगी रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आले आहे. संबंधित इमारत पूर्णतः रिकामी करण्यात आली असून. ही इमारत सी२ बी प्रवर्गातील असल्याची माहिती ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिली आहे.
गजेंद्र प्रसाद (६०), प्रिन्स यादव (२५) आणि प्रदीप यादव (२३) अशी जखमी झालेल्या तिघांची नावे आहेत. गजेंद्र हे पाचव्या मजल्यावरील ५०१ नंबरच्या सदनिकेत राहत असून, यादव बंधू हे चौथ्या मजल्यावरील सदनिका ४०२मध्ये राहतात. स्लॅब कोसळल्याची माहिती मिळाल्यानंतर ठाणे महापालिका अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, पोलिस यांनी घटनास्थळी दाखल होत तत्काळ जखमींना रुग्णालयात उपचाराकरिता दाखल केले.
इमारत सी२ बी प्रवर्गातील
तळ अधिक पाचमजली असलेली नूतन नीलम या इमारतीचे बांधकाम ३० ते ३५ वर्षे जुने आहे. तसेच ती सी२ बी प्रवर्गातील असून, त्या इमारतीत २६ सदनिका आहेत. त्यामध्ये ८५ ते ९५ रहिवासी वास्तव्यास आहेत. या घटनेनंतर ए आणि बी विंग सुरक्षेच्या दृष्टीने रिकाम्या करून त्या रहिवाशांची तात्पुरती व्यवस्था ठामपा शाळा क्रमांक ३८मध्ये करण्यात आली आहे. तर उर्वरित बांधकाम धोकादायक स्थितीत असल्याने त्या इमारतीच्या दोन्ही विंग पूर्णपणे सीलबंद करण्यात आल्या आहेत. पुढील कार्यवाही ठामपा बांधकाम विभागाकडून करण्यात येत असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने दिली.
