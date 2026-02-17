खावडा प्रकल्पाला गती
खावडा प्रकल्पाला गती
शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईसाठी पावले
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ : भिवंडी तालुक्यात सुरू असलेल्या ‘खावडा ४ सी’ वीज वहन प्रकल्पाअंतर्गत बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वेळेत मिळावी, यासाठी कंपनीने प्रक्रिया गतिमान केली आहे. सर्वेक्षण अहवालांचे वितरण, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, टप्प्याटप्प्याने देयक अदा करण्याची कार्यपद्धती आणि ‘राइट ऑफ वे’अंतर्गत देय रकमेची तत्काळ अंमलबजावणी यावर कंपनीने भर दिला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन होऊन प्रकल्पाला गती येणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
किरावली-दुरवली गाव परिसरात उच्च दाब टॉवरच्या पायाभरणीचे काम सुरू झाले असून, जिल्हाधिकारी कृष्णनाथ पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या बैठकीनंतर कामाला वेग आला आहे. बैठकीत शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईसंदर्भातील मुद्द्यांवर स्पष्ट चर्चा करण्यात आली.
कंपनीने सांगितले, की तालुका भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांकडून सर्वेक्षण करून बाधित जमीन व पात्र लाभार्थ्यांची ओळख निश्चित करण्यात आली आहे. भिवंडी तालुक्यातील १३ गावांमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, पाच गावांतील १३ ठिकाणांचे अहवाल जाहीर करण्यात आले आहेत. हे अहवाल प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून पायाभरणीच्या कामासाठी वेळापत्रक निश्चित केले जात आहे.
नुकसानभरपाई वितरणासाठी स्वतंत्र समन्वय यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली आहे. संबंधित शेतकऱ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता होताच रक्कम अदा केली जात आहे. पायाभरणीच्या टप्प्यापासूनच जमीन वापराचा मोबदला, उभारणीदरम्यान पिकांचे नुकसान आणि आवश्यकतेनुसार झाडतोडीची भरपाई शासनाच्या नियमांनुसार दिली जात आहे. दरनिर्धारण ‘राइट ऑफ वे’ कायद्यानुसार तालुका स्तरावरील समितीमार्फतच करण्यात येत असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले. प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील वीजटंचाई कमी होऊन गुजरातमधून हरित ऊर्जेचे वहन सुलभ होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वॉर रूम तसेच पंतप्रधान कार्यालयाच्या प्रगती यंत्रणेमार्फत प्रकल्पावर देखरेख ठेवली जात आहे.
दरम्यान, विविध प्रकल्प हितकारी कृती समितीच्या प्रतिनिधींनी कायदेशीर प्रक्रिया आणि पारदर्शक नुकसानभरपाईच्या अटीवर प्रकल्पास पाठिंबा दर्शविला आहे. कंपनी आणि शेतकरी यांच्यात संवाद वाढवून गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. येत्या काही आठवड्यांत सुमारे ५३ टॉवरची पायाभरणी पूर्ण होण्याची शक्यता असून, विकासाबरोबरच शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित सुरक्षित ठेवण्याचा कंपनीचा प्रयत्न असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.