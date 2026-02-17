स्वच्छ हवेच्या दिशेने भारताची दमदार वाटचाल!
‘मुंबई क्लायमेट वीक’चे उद्घाटन
मुंबई, ता. १७ : स्वच्छ हवामानविषयक भारताची महत्त्वाकांक्षा ही आता त्यासाठीच्या प्रत्यक्ष कृतीत परिवर्तित होत असून, ग्रीन हायड्रोजनच्या किमतीत भारताने नवा जागतिक मापदंड स्थापित केल्याचे केंद्रीय नवीनीकृत ऊर्जा खात्याचे मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आज येथे सांगितले.
‘मुंबई क्लायमेट वीक’चे उद्घाटन करताना ते बोलत होते. ग्रीन हायड्रोजनच्या किमतीबाबत भारताने प्रतिकिलोमागे २८० रुपये असा जागतिक मापदंड स्थापित केला आहे. जगात स्पर्धात्मक अशा ग्रीन अमोनियाच्या किमतीमुळेही स्वच्छ ऊर्जा बाजारपेठेतील भारताचे आघाडीचे स्थान दिसते आहे, असेही ते म्हणाले. भारताची बिगर जैविक इंधनक्षमता आता २७२ गीगावॉट एवढी पोहोचली असून, सौरऊर्जा निर्मिती क्षमता १४१ गीगावॉट, तर पवनऊर्जा निर्मिती क्षमता ५५ गीगावॉटपर्यंत पोहोचली आहे. यामुळे जगातील आघाडीचा स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती करणारा देश म्हणून भारताचे स्थान बळकट झाले आहे. भारताने वेळेआधीच आपल्या ऊर्जा निर्मिती क्षमतेपैकी ५२ टक्के क्षमता बिगर जैविक क्षमतेतून मिळवली असल्याचेही त्यांनी अभिमानाने नमूद केले.
मोदींच्या नेतृत्वाखाली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने जागतिक हवामानविषयक अवकाश हे पर्यावरणपूरकतेच्या आधारे बदलून टाकले आहे. भारताची स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती क्षमता प्रचंड वेगाने वाढली असून, याला धोरणविषयक स्थिरता, आर्थिक तरतूद आणि संस्थात्मक समन्वय यांचे पाठबळ आहे, असेही त्यांनी दाखवून दिले.
भविष्याकडे ठाम पाऊल
आर्थिक विकास आणि पर्यावरण प्रगती हे हातात हात घालून कसे चालू शकतात, हे महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने दाखवून दिले आहे. केंद्र सरकारच्या पीएम सूर्यघर, पीएम कुसुम, मुफ्त बिजली योजना आदींमुळे शेतकरी, गृहिणी या स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाच्या भागीदार बनत आहेत. पीएम कुसुम योजनेखाली कृषी क्षेत्राचे फिडर सौरऊर्जेवर सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांच्या विजेच्या खर्चातही बचत झाली आहे. त्यामुळे अनुदानाचा बोजाही कमी झाल्याचे प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले. मुंबई क्लायमेट वीकसारखे व्यासपीठ हे फक्त चर्चेचे साधन बनू नये, तर स्वच्छ शहरे, स्पर्धात्मक उद्योग आणि पर्यावरणपूरक भविष्य यांच्या दिशेने पडलेले ठाम पाऊल व्हायला हवे, यावरही जोशी यांनी भर दिला.
