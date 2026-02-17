पूर्व उपनगरात फेरीवाल्यांविरूध्द धडक कारवाई
पूर्व उपनगरात फेरीवाल्यांविरुद्ध धडक कारवाई
महापौर तावडे, सोमय्या यांच्या मोहिमेला प्रशासनाचा वेग
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ ः मुंबईच्या पूर्व उपनगरात अनधिकृत फेरीवाल्यांविरुद्ध पालिकेने कठोर कारवाई सुरू केली आहे. महापौर रितू तावडे आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी हाती घेतलेल्या अनधिकृत फेरीवाल्यांविरुद्धच्या कारवाईला पालिका प्रशासनाने वेग दिला आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांचे धाबे दणाणले आहे.
भांडुप, मुलुंड, घाटकोपर या भागातील फेरीवाल्यांविरुद्ध पालिकेच्या पथकाने धडक कारवाई सुरू केली आहे. या कारवाईमुळे रेल्वे स्थानक परिसर मोकळे झाले आहेत. सरसकट फेरीवाल्यांवर होत असलेल्या कारवाईमुळे फेरीवाल्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अधिकाऱ्यांची बैठक
बोगस जन्म प्रमाणपत्र तपासणी, बांगलादेशी फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचा निर्धार महापौर रितू तावडे यांनी काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केला होता. त्याच अनुषंगाने महापालिका मुख्यालयातील महापौर दालनात पालिका अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. बांगलादेशीय घुसखोर मुंबईत येऊन फेरीवाला व्यवसाय करू लागल्याचे निदर्शनास आल्याने महापौर तावडे आणि माजी खासदार सोमय्या यांनी हा विषय लावून धरला आहे.
बोगस प्रमाणपत्र ताब्यात घ्या
मुंबईमध्ये अवैधरीत्या वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना दिलेली बोगस २३७ जन्म प्रमाणपत्रे आरोग्य विभागाने एक महिन्याच्या आत ताब्यात घ्यावी, तसेच फेरीवाले यांचे जन्मप्रमाणपत्र तपासण्याचे निर्देश महापौर रितू तावडे यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्यानंतर मुंबईत पालिकेची यंत्रणा कामाला लागली आहे. फेरीवाल्यांविरुद्ध धडक कारवाई सुरू आहे. त्यामुळे पूर्व उपनगरात या कारवाईमुळे फेरीवाल्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
