पालिकेच्या समित्यांचे कारभारी आज ठरणार
पालिकेच्या समित्यांचे कारभारी ठरणार
स्थायी, सुधार, शिक्षण, बेस्ट समितीसाठी आज अर्ज
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : पालिकेच्या विविध प्रकल्पांसाठी आर्थिक तरतूद करणाऱ्या स्थायी समितीला चार वर्षांनंतर अध्यक्ष मिळणार आहे. भाजपला ही समिती मिळाल्याने भाजपचे या समितीवर वर्चस्व राहणार आहे. मात्र, ऐनवेळी भाजप कोणाला अध्यक्षपदी विराजमान करणार, हे गुलदस्त्यातच आहे. दरम्यान, स्थायी, सुधार, शिक्षण समितीसह बेस्ट समितीच्या अध्यक्षपदासाठी उद्या बुधवारी (ता. १८) अर्ज दाखल करण्यात येणार आहे. सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत नामनिर्देशन अर्ज सादर करता येणार आहेत.
मुंबईच्या महापौर व उपमहापौरपदाची निवडणूक झाल्यानंतर १६ फेब्रुवारीला स्थायी, सुधार, शिक्षण, बेस्ट समिती सदस्यांची नावे महापौर रितू तावडे यांनी सभागृहात जाहीर केली. आता स्थायी, सुधार, शिक्षण, बेस्ट समिती अध्यक्षपदाची निवडणूक २० फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. यासाठी उद्या बुधवारी नामनिर्देशित अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख आहे. या समित्यांचे आता कारभारी कोण असतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सुधार कोणाला मिळणार हे गुलदस्त्यात
भाजप-शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या महायुतीत भाजपकडे स्थायी आणि शिक्षण समिती राहणार असून, बेस्ट समिती शिंदे सेनेला मिळणार आहे. मात्र, अद्याप सुधार समिती कोणाकडे राहणार, याचा निर्णय मंगळवारी रात्री उशिरा झाल्याचे समजते. या समितीचा निर्णय गुलदस्त्यात आहे.
शिरवाडकर यांची शिक्षण समितीवर वर्णी?
शिक्षण समितीत राजेश्री शिरवाडकर यांचे नाव सध्या चर्चेत आहे. त्यांचे नाव महापौरपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर होते. मात्र, त्यांना महापौरपदाने हुलकावणी दिल्यानंतर आता त्यांची शिक्षण समितीवर वर्णी लागणार असल्याची चर्चा आहे.
