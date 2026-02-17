अर्थसंकल्प सादर करण्याआधी गटनेत्यांची बैठक घ्या
काँग्रेस गटनेत्यांचे महापौरांना पत्र
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त नव्याने निवडून येणाऱ्या स्थायी समिती अध्यक्षांना सादर करणार आहेत. मात्र, अर्थसंकल्प सादर करण्याआधी विविध पक्षांचे गटनेते, नगरसेवकांच्या काही सूचना असू शकतात. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करण्याआधी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक आयोजित करा, अशी मागणी करणारे पत्र महापौर रितू तावडे यांना लिहिल्याचे काँग्रेसचे मुंबई महापालिकेतील गटनेते आशरफ आजमी यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिकेचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त नव्याने विराजमान होणाऱ्या स्थायी समिती अध्यक्षांना सादर करणार आहेत. मात्र, आयुक्तांकडून अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी सर्व पक्षीय गटनेत्यांची एक सभा आयोजित करण्याची महापालिकेची एक परंपरा आहे. त्या पंरपरेनुसार यंदाही अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आपल्या दालनात सर्व गटनेत्यांची एक संयुक्त सभा आयोजित करण्यात यावी, अशी मागणी आजमी यांनी पत्राद्वारे महापौरांना केली आहे.
