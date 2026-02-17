ज्येष्ठ पटकथाकार सलीम खान रुग्णालयात दाखल!
मुंबई, ता. १७ : ज्येष्ठ हिंदी चित्रपट लेखक आणि हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रभावी व्यक्तिमत्त्व सलीम खान यांना अस्वस्थ वाटू लागल्याने आज लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, त्यांच्या शरीरात रक्ताच्या गाठी असल्याचे निदान झाले आहे. सध्या त्यांच्यावर आयसीयूमध्ये उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. रुग्णालयात त्यांचे कुटुंबीय उपस्थित असून, त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. या काळात त्यांचा मुलगा व अभिनेता सलमान खान रुग्णालयात भेटीसाठी पोहोचला होता. याशिवाय सलीम खान यांच्या पत्नी सलमा आणि हेलन यांच्यासह कुटुंबातील इतर सदस्य रुग्णालयात त्यांना भेटायला आले होते. दरम्यान, समाजमाध्यमांवर चाहत्यांनी आणि सिनेसृष्टीतील अनेकांनी सलीम खान यांच्या प्रकृतीत लवकर सुधारणा व्हावी यासाठी शुभेच्छा व्यक्त केल्या आहेत.
