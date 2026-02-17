अंबरनाथ एमआयडीसीमध्ये दुचाकीला आग
अंबरनाथ (वार्ताहर) : येथील आनंदनगर एमआयडीसी परिसरात सोमवारी सायंकाळी एका दुचाकीला अचानक आग लागून ती पूर्णपणे जळून गेल्याची घटना घडली. ही घटना ग्रीनसिटी परिसरात घडली असून, चालक वेळेत खाली उतरल्याने जीवितहानी टळली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आनंदनगर एमआयडीसीमधून ग्रीनसिटीकडे जात असताना संबंधित दुचाकीच्या इंजिनमधून अचानक धूर निघू लागला. काही क्षणांतच वाहनाने पेट घेतला आणि आगीने तीव्र रूप धारण केले. घटनेमुळे परिसरात काही काळ घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले. माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे अधिकारी भागवत सोनोने व त्यांच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणली. आगीच्या घटनेनंतर दुचाकीचालक घटनास्थळावरून निघून गेल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून दुचाकीच्या मालकाचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.