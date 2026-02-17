थोडक्यात
थोडक्यात
धोकादायक गटारे दुरुस्त करण्याची मागणी
खारघर (बातमीदार) : खारघरमध्ये होणाऱ्या ‘हिंद-दी-चादर’ श्री गुरु तेग बहादूर साहिबजी यांच्या ३५० व्या शहिदी समागमासाठी राज्यभरातून लाखो भाविक येणार असल्याने सेंट्रल पार्क व कार्पोरेट पार्कलगतच्या रस्त्यांवरील तुटलेल्या गटारांमुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे. कार्यक्रमापूर्वी तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. २८ फेब्रुवारी व १ मार्च रोजी होणाऱ्या या समागमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहणार असून सुमारे सहा लाख भाविक येण्याची शक्यता आहे. रांजणपाडा ते सेंट्रल पार्क या मार्गावर महावितरणने केबल दुरुस्तीदरम्यान तोडलेली गटारे सहा महिन्यांपासून उघडीच आहेत. मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक व रस्त्याच्या कडेला पार्किंग होणार असल्याने येथे गंभीर अपघात होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने पाहणी करून गटारे बंदिस्त करावीत, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
आरएसएसचे गुणवत्तापूर्ण संचलन
नेरूळ (बातमीदार) : महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नवी मुंबई जिल्ह्याच्या वतीने कोपरखैरणे येथे आयोजित गुणवत्तापूर्ण संचलन उत्साहात पार पडले. संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त झालेल्या या संचलनाला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. पहाटे ४.३० वाजता नवी मुंबई महानगरपालिका शाळा, सेक्टर-७ येथून संचलनास सुरुवात झाली. शिस्तबद्ध मार्गक्रमण करत स्वयंसेवक छत्रपती संभाजीराजे मैदान, सेक्टर-१, घणसोली येथे दाखल झाले. संचलनानंतर अनिल देशमुख यांनी बौद्धिक मार्गदर्शन करत संघाच्या शताब्दी वर्षातील उपक्रमांची माहिती दिली. शिस्त, समाजकार्य आणि राष्ट्रसेवेचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले.
खांदवाले मच्छीमार संस्थेची महापूजा
नेरूळ (बातमीदार) : दिवाळे कोळीवाड्यातील खांदवाले मच्छीमार संस्थेच्या वतीने पारंपरिक पद्धतीने सत्यनारायणाची महापूजा उत्साहात पार पडली. वर्षभर खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या कोळी बांधवांचे रक्षण व्हावे, समुद्रात मुबलक मासळी मिळावी तसेच नावाड्यांच्या होड्या सुखरूप बंदरात परताव्यात, या भावनेतून बंदर किनारी होड्या नांगरलेल्या ठिकाणी पूजा मांडून मनोभावे प्रार्थना करण्यात आली. सन २००९ पासून कार्यरत असलेल्या या संस्थेने यंदा १६वे वर्ष पूर्ण केले. धार्मिक परंपरा जपत विविध सामाजिक उपक्रमांमध्येही संस्थेचा सक्रिय सहभाग राहिला आहे. सामूहिक पूजेमुळे कोळी समाजातील एकोपा आणि श्रद्धा अधिक दृढ झाल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.
